Al infinito... Todo lo que tienes que saber sobre la colaboración de Levi’s con Toy Story

Sin duda alguna Levi’s ha liderado las colaboraciones de marcas en los últimos años, la apuesta del gigante del ‘denim’ por ofrecer productos ‘cool’ a precios accesibles y sin la necesidad de tener que hacer largas filas o sorteos, ha traído una gran respuesta del público.

Desde Oasis, Nike, New Balance e incluso Beyoncé , las apuestas de Levi’s se vuelven cada vez más atrevidas e inéditas. Para 2025 la marca cerrará el año con una colaboración con una de las símbolos más grandes de Pixar .

Levi’s x Toy Story

Fue un 19 de noviembre de 1995 que se estrenó Toy Story en cines y desde ese momento ha sido un referente de la animación 3D y una de las películas más queridas de todos los tiempos. Ha prácticamente 30 años de su estreno, Toy Story celebra su legado con una increíble colección de prendas inspirada en la película y manufacturadas con mucho detalle por Levi’s.

Para hombres, la colección incluye 3 playeras con estampados minimalistas y con referencias a escenas de la película, estas playeras vienen en 3 colores (rojo, beige y negro) además de una opción con manga larga de Woody y Buzz Lightyear.

Una de las prendas más destacadas de esta colección es la ‘chaqueta denim’ acolchada que cuenta con un parche en la espalda de Woody. También está la sobrecamisa de estilo ‘western’ con un estampado de vaca y que puede ir bien para cualquier ocasión.

Un punto destacado es que la colaboración tiene muchos productos que son unisex. Si te gustan los chalecos y más con un estilo vaquero, esta colaboración te va a encantar por que hay uno disponible que cuenta con Jessie y Woody montando y además incluye cómodas bolsas tipo canguro. Otras de las cosas que pudimos ver son los pantalones para hombre estilo ‘baggy’ y estoperoles personalizados que te hará sentir un vaquero de Pixar.

Hay playeras, gorras, cinturones y bolsas para complementar el look. Las playeras también llevan algunos estampados alusivos a la película, pero seguro todas y todos querrán la gorra de mezclilla con el logo de Toy Story .

Precios y dónde comprar la colección de Toy Story de Levi’s

La colaboración de Levi’s x Toy Story tiene precios que van en un rango de $699 a $2500 pesos mexicanos y la podrás adquirir en la página web de Levi’s y en tiendas Liverpool y Palacio de Hierro.

La colección también estará disponible en sucursales Levi’s seleccionadas como: Madero, Oasis y Perisur, a partir del martes 13 de octubre de 2025.

Esto es todo lo que se sabe de Toy Story 5

La quinta película de la saga Toy Story estaría llegando a cines de todo el mundo en el verano de 2026, esta sería una precuela que dejaría de lado a los personajes principales de las cintas previas (Woody y Buzz Lightyear) y se centraría en Jessie.

Según la gente al mando de la productora Pixar, esta historia abordará el origen de Jessie y su primera dueña. Con un enfoque más personal e introspectivo, esta nueva entrega estará llena de metáforas y simbolismos para hacerla disfrutable para chicos y grandes.

