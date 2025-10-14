¡De terror! Ruta, fecha y hora de la Marcha Zombi 2025 en la CDMX

¡La spooky season ya está aquí! Si también eres un fan de las festividades de halloween y Día de Muertos entonces no te puedes perder la Marcha Zombi 2025, que está a punto de suceder en calles de la CDMX.

Corre por tu disfraz, saca al niño o niña que llevas dentro y únete a la diversión de esta temporada. A continuación en adn Noticias, te contamos todos los detalles acerca de este evento imperdible de octubre que se llevará a cabo en la capital del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo es la Marcha Zombi en la CDMX?

Si nunca has ido, te recomendamos que este 2025 vivas la experiencia de participar en una de las actividades de Día de Muertos más esperadas por los capitalinos, nos referimos a la Marcha Zombi, que como cada año, además de la diversión, tiene un propósito muy especial.

Ve por la sangre falsa, una máscara terrorífica y ropa rasgada y conviértete en uno de los terroríficos zombis que deambulan por avenidas principales de la CDMX, en la siguiente fecha y horario:

Fecha: Próximo domingo 19 de octubre

Horario: A partir de las 16:00 horas.

Punto de encuentra: Monumento a la Revolución

Sin embargo, puedes llegar al punto de encuentro desde las 10:00 horas, pues habrá divertidas actividades como es el baile de zombis al ritmo de la icónica canción de Michael Jackson, “Thriller”.

Ruta y recomendaciones para la Marcha Zombi 2025

Como te comentamos, las actividades de la Marcha Zombi comenzarán en el Monumento a la Revolución, a partir de las 10 de la mañana; sin embargo, los zombis comenzarán a avanzar hasta las 4 de la tarde. Por lo que, además de bailar con todos tus amigos zombis también habrá oportunidad para termina de maquillarse.

Una vez que todos estén listos, la Marca Zombi empezará a avanzar a las 4 de la tarde rumbo al Zócalo capitalino. Recorrerá la Avenida de la República y se estima que termine alrededor de las 6 de la tarde.

Además, de ser una de las actividades más divertidas de Día de Muertos, la Marcha Zombi tiene un objetivo altruista.

¿Cuál es el objetivo de la Marcha Zombi?

La Marcha Zombi se realiza en la CDMX desde hace 18 años y la edición 2025 apoyará a Unidos Distribuimos y Transformamos, 123 IAP, un banco de alimentos que colabora para erradicar el hambre en México.

Por esta razón, la única condición para participar es que dones una bolsa de kilo comida no perecedera (como frijol, arroz, lentejas, etc.) ¿Te animas?