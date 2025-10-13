Frankenstein de Guillermo del Toro llega a la Cineteca; fechas y precios

Si ya estás desesperado por ver la nueva cinta de Guillermo del Toro , te tenemos una gran noticia, pues Frankenstein está a punto de llegar a las salas de la Cineteca Nacional en una fecha muy especial.

Este icónico recinto de la CDMX rinde un merecido homenaje al destacado cineasta mexicano, ya que incluirán en su cartelera la aplaudida cinta Frankenstein a partir del día de cumpleaños de Guillermo del Toro. Te contamos todos los detalles.

¿Cuándo estará Frankenstein de Guillermo del Toro en la Cineteca?

Frankenstein es una de las cintas más esperadas de la spooky season 2025, además de tratarse de la nueva película del querido cineasta jalisciense, también es uno de sus proyectos más soñados y para el que aseguró que se había preparado toda la vida.

La cinta llegará a las salas de cine de la Cineteca Nacional a partir del próximo 23 de octubre, para celebrar el cumpleaños de Guillermo del Toro .

¿Cuánto cuestan los boletos en la Cineteca?

Una vez que se actualice la cartelera podrás conseguir los boletos a través de la página web . Los precios son los siguientes:

Precio público general: 70 pesos

Precio estudiantes, adultos mayores y menores de 25 años: 50 pesos

¿De qué se trata la película de Frankenstein de Guillermo del Toro?

La película Frankenstein de Guillermo del Toro es una adaptación bastante personal y emocional de la novela de Mary Shelley, ambientada en la Europa del Este del siglo XIX. En esta versión, Del Toro busca explorar no solo el terror gótico tradicional, sino temas más profundos como la paternidad, la pérdida, las expectativas, la humanidad y la relación entre creador y criatura.

El director ha dicho explícitamente que no quiere hacer una película de miedo convencional, sino una historia lírica, emocional, íntima, donde lo monstruoso no sea solo el ser creado, sino aquello que surge de los errores, las omisiones, los temores humanos.

En cuanto al reparto, se trata de un elenco de lujo. Oscar Isaac interpreta al Dr. Victor Frankenstein, un hombre brillante pero dividido por su ambición y remordimientos. Jacob Elordi toma el papel de la Criatura, el ser al que Victor da vida, considerado muerto hace décadas por muchos, y cuya existencia vuelve a emerger bajo circunstancias que reactivan los experimentos originales. Mia Goth interpreta a Elizabeth Lavenza, quien en muchos relatos clásicos es la prometida o compañera de Victor. También participan Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance, entre otros.

No lo pienses más, aparta la fecha y lánzate a la Cineteca Nacional a disfrutar de la nueva cinta de Guillermo del Toro.