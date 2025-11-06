inklusion.png Sitio accesible
¡Para el frío! Café y Chocolate Fest navideño en CDMX gratis

Ya comenzó a bajar la temperatura y eso significa que la Navidad está cerca y por eso llega a la CDMX el Café y Chocolate Fest para que deleites tu paladar.

Café y chocolate fest en CDMX
Escrito por: Itandehui Cervantes

Navidad es la temporada más colorida y dulce pues todos los lugares se llenan de luces, olor a pino y comida deliciosa y como ya es tradición, se llevará a cabo el Café y Chocolate Fest , en el Centro Histórico de la CDMX y aquí te compartimos los detalles para que no te lo pierdas.

Actividades en el Café y Chocolate Fest edición Navideña

El festival tiene como objetivo reunir a productores, artesanos y amantes del café y el chocolate . Participarán productores de café, cacao y chocolate de diversas regiones del país.

Además, habrá artesanos y creadores que ofrecerán artículos únicos para decorar o regalar como:

  • Café de especialidad mexicano en distintos tuestes
  • Chocolates artesanales, barras, trufas, tabletas prehispánicas y bombonería
  • Dulces y golosinas
  • Artículos decorativos, nacimientos y adornos temáticos

Entre las actividades, los asistentes podrán disfrutar de:

  • Talleres sensoriales "Emociorama" de grabado y elaboración de chocolate
  • Catas de café, ceremonias del cacao y charlas sobre sus beneficios
  • Cuenta cuentos, piñatas, villancicos, cafés filosóficos
Casa Snoopy de CDMX
¿Cuándo y dónde será el Café y Chocolate Fest?

El festival se llevará a cabo en el Palacio de la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el próximo sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025 de las 11:00 a las 20:00 horas y la entrada es libre.

Café y cacao, un símbolo mexicano

El cacao es una herencia cultural de México pues las civilizaciones mesoamericanas más antiguas lo descubrieron y lo convirtieron en una bebida sagrada llamada xocolatl.

Mientras que el café llegó a México en 1740 a través del puerto de Veracruz y se aasentó en tierra mexicana y hoy es reconocido mundialmente por su calidad, especialmente de las regiones de Chiapas, Veracruz y Puebla. Además, cuenta con el distintivo Orgánico México que asegura que el café fue cultivado siguiendo las prácticas sostenibles y reflejando un compromiso con la calidad y el medio ambiente.

