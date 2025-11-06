¡Para el frío! Café y Chocolate Fest navideño en CDMX gratis

Navidad es la temporada más colorida y dulce pues todos los lugares se llenan de luces, olor a pino y comida deliciosa y como ya es tradición, se llevará a cabo el Café y Chocolate Fest , en el Centro Histórico de la CDMX y aquí te compartimos los detalles para que no te lo pierdas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Actividades en el Café y Chocolate Fest edición Navideña

El festival tiene como objetivo reunir a productores, artesanos y amantes del café y el chocolate . Participarán productores de café, cacao y chocolate de diversas regiones del país.

Además, habrá artesanos y creadores que ofrecerán artículos únicos para decorar o regalar como:



Café de especialidad mexicano en distintos tuestes

Chocolates artesanales, barras, trufas, tabletas prehispánicas y bombonería

Dulces y golosinas

Artículos decorativos, nacimientos y adornos temáticos

Entre las actividades, los asistentes podrán disfrutar de:



Talleres sensoriales "Emociorama" de grabado y elaboración de chocolate

Catas de café, ceremonias del cacao y charlas sobre sus beneficios

Cuenta cuentos, piñatas, villancicos, cafés filosóficos

¿Cuándo y dónde será el Café y Chocolate Fest?

El festival se llevará a cabo en el Palacio de la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el próximo sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025 de las 11:00 a las 20:00 horas y la entrada es libre.

Café y cacao, un símbolo mexicano

El cacao es una herencia cultural de México pues las civilizaciones mesoamericanas más antiguas lo descubrieron y lo convirtieron en una bebida sagrada llamada xocolatl.

Mientras que el café llegó a México en 1740 a través del puerto de Veracruz y se aasentó en tierra mexicana y hoy es reconocido mundialmente por su calidad, especialmente de las regiones de Chiapas, Veracruz y Puebla. Además, cuenta con el distintivo Orgánico México que asegura que el café fue cultivado siguiendo las prácticas sostenibles y reflejando un compromiso con la calidad y el medio ambiente.

¿Chocolate de oro? Aumenta el precio del cacao en un 230% [VIDEO] De acuerdo con la Organización Internacional del Cacao hay un déficit de oferta del producto superior a las 370 mil tonaladas este 2024 por lo que sus precios incrementarán considerablemente.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.