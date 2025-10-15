Ruta y estaciones cerradas del Metrobús por el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025

Como cada año, la Ciudad de México se llenará de color con el tradicional Desfile de Alebrijes Monumentales , las criaturas fantásticas y únicas creadas por primera vez por el artesano Pedro Linares.

El Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 se realiza antes del Día de Muertos, ya que se tiene la creencia que estos seres actúan como guías para las almas de los difuntos en su camino hacia el más allá.

¿Cuándo será el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025?

La 17 edición del Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), se llevará a cabo el sábado 18 de octubre. Posteriormente, las figuras serán exhibidas sobre Paseo de la Reforma, entre la columna de la Independencia y la Estela de Luz, del 18 de octubre al 9 de noviembre.

¿Cuál será la ruta del desfile?

El recorrido del Desfile de Alebrijes comenzará en el Zócalo, pasando por 5 de Mayo, Eje Central, Juárez y Reforma , por lo que miles de personas podrán disfrutar de las criaturas fantásticas.

Durante el recorrido, que tendrá una duración de aproximadamente dos horas, se prevén cierres a la circulación, sobre todo en Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la capital.

Cierre de estaciones del Metrobús

El Metrobús tendrá cambios en su servicio, por lo que si tienes pensado acudir a estos eventos en transporte público debes tomar tus precauciones.

Línea 1 del Metrobús

Servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero

Las estaciones que estarán cerradas serán Buenavista II, Reforma y Hamburgo

Línea 2 del Metrobús

La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de Río Frío a Cuauhtémoc, en ambos sentidos y no se detendrá en Balderas y Juárez.

Línea 3 del Metrobús

La Línea 3 operará de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Las estaciones que estarán cerradas hasta nuevo aviso serán:

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

Línea 4 del Metrobús

La Ruta Sur de la Línea 4 mantendrá cerradas las estaciones Plaza de la República y Amajac

Línea 7 del Metrobús

En la Línea 7 estarán cerradas las estaciones de Hidalgo a Campo Marte. Por otra parte, la ruta Alameda Tacubaya-Glorieta Cuitláhuac no dará servicio.

