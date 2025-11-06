Así es el pueblo de la “eterna Navidad” en México; hay tours desde CDMX para que no te lo pierdas

Conforme pasan los días de noviembre cada vez estamos más cerca de poder disfrutar de las épocas decembrinas en México, por lo cual en esta ocasión toca hablar de Tlalpujahua, Michoacán, Pueblo Mágico considerado como la zona de la “eterna Navidad ” gracias a su ambiente familiar, estilo europeo y artesanías hechas a mano.

Este Pueblito Mágico año con año atrae la mirada y visitas de miles de personas en temporadas decembrinas, pues entre sus calles y camellones se puede disfrutar de la famosa Feria de la Esfera, talleres artesanales y mucho más.

¿Por qué le dicen el pueblo de la eterna Navidad a Tlalpujahua?

Tlalpujahua es llamado “el pueblo de la eterna Navidad” gracias a que sus decenas de artesanos se dedican a la fabricación y comercialización de esferas de cristal de temporada, por lo cual cada año las calles de esta zona de Michoacán se inundan de familias en busca de los mejores adornos para sus árboles navideños.

Esta zona del estado michoacano destaca por los paisajes boscosos que albergan a millones de mariposas monarca, así como por sus dulces tradicionales, conservas de licores y las mismas producciones de esferas de cristal.

¿Qué hacer en Tlalpujahua?

Como bien se mencionó anteriormente, este es uno de los Pueblos Mágicos más visitados año con año en Michoacán, pues dentro de su demarcación las y los visitantes pueden disfrutar de las siguientes atracciones aptas para toda la familia:

Feria de la Esfera

Talleres de esferas

Museo de la Mina las Dos Estrellas

Santuario de Nuestra Señora del Carmen

Torre del Carmen

De igual forma, las y los visitantes podrán acudir al mercado municipal en búsqueda de los platillos tradicionales de la entidad, así como restaurantes especializados con decenas de recetas originales y mucho más.

Tours y recorridos de CDMX a Tlalpujahua, Michoacán

Vale la pena mencionar que existen tours con destino a Tlalpujahua, Michoacán y los cuales salen desde la Ciudad de México.

Pese a ello, es importante mencionar que se debe estar atentos a las redes sociales de Ajolotitos Tours - Agencia de Viaje, el cual cada cierto tiempo emite los viajes disponibles para Tlalpujahua por menos de 800 pesos por persona.

