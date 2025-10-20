Disfruta de la “Spooky Season” con estos clásicos de terror que se reestrenan en cines de México

Cinemex se ha caracterizado en los últimos años por ofrecer ciclos de reestrenos temáticos con el fin de ofrecer una cartelera más amplia y la oportunidad de revivir clásicos del cine para nuevas generaciones.

Desde comedia, drama e incluso Sci-fi , estos reestrenos se han vuelto un referente de la marca y una de las ofertas más buscadas por el público cinéfilo. Para el mes de octubre de 2025, Cinemex presentó el “Festival de Terror 2025", una celebración para los amantes del terror y que va a albergar 8 películas dentro de su cartelera repartidas a lo largo de todo el mes de octubre.

Ciclo de terror cinemex 2025

El “Festival de Terror” de Cinemex está disponible en todas las sucursales del territorio mexicano desde el 9 de octubre, las películas están pensadas para que personas de todas las edades las puedan disfrutar.

Scream (1996)

Una de las películas más importantes del género ‘slasher’ y una de las más emblemáticas de la filmografía de Wes Craven . Protagonizada por Neve Campbell , este clásico noventero es recordado por innovar en su formato al mezclar comedia con drama dentro de su trama.



La más reciente adaptación de la novela más famosa de Stephen King es sin duda un nuevo clásico del terror. Pennywise Andy Muschietti es la más apegada a la historia hasta el momento y próximamente va a estrenar una serie precuela, lore de la saga.



Al pasar de los años esta cinta se ha convertido en uno de los clásicos de la cultura gótica y una de las películas que mejor reflejan la estética noventera , revolucionaria y rebelde . Esta historia a logrado perdurar en el imaginario y ha llegado a nuevas generaciones, algunos personas han comentado que esta película es “ una versión en drogas de Clueless ”.



Desde que llegó a Amazon Prime canciones originales que ayudan a reforzar la trama.



La primera versión de Nosferatu sin duda es una experiencia fílmica más que una película, catalogada como un clásico del expresionismo alemán , esta película es una versión apócrifa de la novela de Bram Stoker



Esta cinta stop-motion de 2012 logró ganarse el corazón de los niños de su época, siendo una de las favoritas entre los jóvenes amantes del terror. La trama sigue las aventuras del niño Norman Babcock quien tiene la habilidad de hablar con muertos.



Una de las cintas más amadas y odiadas de todos los tiempos, pero sin duda también un clásico que queda bien en toda época. Algunos usuarios en redes sociales criticaron que se incluyera esta película por no pertenecer al género de terror.

Cuándo y dónde se podrán ver las películas del ciclo de terror

Todas las películas del “Festival de Terror” de Cinemex estarán disponibles en todos los complejos de la cadena en México. Los precios serán los mismos que en una función normal y podrás consultar los horarios y más detalles directamente en la página web o App.