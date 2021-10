Aparece el payaso Pennywise en las alcantarillas de Nuevo León

En redes sociales circuló una publicación sobre el nuevo terror que se encuentra en Nuevo León, el cual se trata de la aparición del payaso Pennywise, de la película Eso, el cual se apropiado de las alcantarillas, según los habitantes.

De acuerdo con las publicaciones compartidas por los internautas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el payaso Pennywise ha tenido algunas apariciones para comenzar a celebrar Halloween durante el mes de octubre.

Parece el payaso Pennywise en Nuevo León

Habitantes del municipio de Guadalupe, Nuevo León, informaron que alguien, de quien todavía se desconoce su identidad, ha comenzado a festejar Halloween al recrear una de las famosas escenas de la película IT, en la que aprece el payaso Pennywise.

De acuerdo con esta película, basada en la novela publicada en 1986 bajo el mismo nombre y escrita por Stephen King, el payaso Pennywise aparece en las alcantarillas y se encarga de aterrar a un grupo de siete niños.

Es así que en el municipio de Guadalupe hubo alguien que en la alcantarilla, localizada entre las calles Hidalgo y Zaragoza, colocó una máscara del payaso Pennywise con su emblemático globo rojo para comenzar a celebrar el terror de Halloween.

A pesar de que sólo se trata de una máscara ha robado sustos a más de un transeúnte; sin embargo, en redes sociales ha logrado llamar la atención de los internautas por la creatividad que se implemtnó al decorar las calles de la localidad a través de las alcantarillas.

¿Quién es el payaso Pennywise?

El payaso Pennywise es uno de los personajes principales de la película IT, un clásico del cine de terror, quien se encarga de atemorizar a los niños y desaparecerlos.

No obstante, en la novela de IT (Eso), en la que se basa la película, se menciona que “Eso” se manifiesta en forma de payaso, pero, en realidad, no tiene una forma fija, sino que se convierte en aquellos miedos de sus próximas víctimas.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

MVA