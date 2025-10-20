¡La oferta del día! Amazon remata el Huawei Watch D2 y le descuenta más de 2 mil 500 pesos

Amazon México lanzó una promoción especial para los amantes de la tecnología y el bienestar: el Huawei Watch D2 , uno de los relojes inteligentes más completos del mercado, está disponible con un descuento superior a los dos mil 500 pesos, pasando de siete mil 499 a cinco mil 249.30 pesos.

Esta rebaja lo convierte en una de las ofertas más atractivas de la temporada para quienes buscan monitorear su salud y mantenerse conectados con estilo.

The new HUAWEI WATCH Ultimate 2 dares you to explore and go beyond limits. Crafted from upgraded Zirconium-based Liquid Metal, it's a perfect harmony of exquisite craftsmanship and cutting-edge technology. — Huawei (@Huawei) September 25, 2025

Promoción especial en Amazon México

La oferta incluye la posibilidad de pagar en 15 meses sin intereses y una suscripción gratuita de 90 días a Amazon Music . Con una calificación promedio de 4.6 estrellas y más de 280 opiniones positivas, este reloj se ha convertido en uno de los más comprados del mes.

El Huawei Watch D2 reúne tecnología de punta, diseño y bienestar en un solo dispositivo, aunado a que su precio actual lo coloca como una oportunidad ideal para quienes buscan un smartwatch completo sin pagar de más.

Un smartwatch con funciones médicas avanzadas

El Huawei Watch D2 no es solo un reloj inteligente: incorpora monitoreo de presión arterial , electrocardiograma (ECG) y seguimiento del sueño, con sensores de precisión clínica.

Gracias a su microbomba de aire integrada, puede medir la presión directamente desde la muñeca, una función poco común en este tipo de dispositivos.

El reloj también detecta anomalías cardiacas, registra el nivel de oxígeno en la sangre (SpO2) y analiza los patrones de sueño profundo, ligero y REM, permitiendo crear hábitos más saludables.

Diseño elegante con pantalla AMOLED

El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas, ideal para visualizar notificaciones, llamadas o información de salud con claridad incluso bajo la luz del sol.

Su cuerpo de aluminio anodizado y su resistencia al agua y al polvo lo hacen adecuado tanto para uso diario como para actividades deportivas.

Disponible en color negro, el Huawei Watch D2 combina elegancia con funcionalidad. Además, es compatible con iOS y Android, además puede sincronizarse fácilmente mediante la aplicación Huawei Health .

