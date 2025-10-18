¿Listo para la magia felina? Estas son películas de gatos para ver en familia

Cada octubre y noviembre, el cine revive su lado más felino con películas de Halloween donde los gatos dejan de ser simples acompañantes para convertirse en los verdaderos protagonistas. Desde clásicos animados hasta historias de terror y comedia, estos felinos nos recuerdan por qué son símbolos de intuición, elegancia y misterio.

En 2025, el auge de contenidos temáticos y maratones en streaming vuelve a colocar a los gatos en el centro del escenario, demostrando que su magia va más allá de los mitos y supersticiones. En adn Noticias te presentamos siete títulos imperdibles que combinan sustos, ternura y humor felino para disfrutar con toda la familia.

Hocus Pocus: El gato Binx y la lealtad inmortal

En Hocus Pocus (1993), Thackery Binx, un joven transformado en gato, guía a tres niños en su lucha contra unas brujas resucitadas. Más que un personaje adorable, Binx representa la fidelidad y el coraje, ideales para quienes buscan una historia mágica y familiar en su maratón de películas de Halloween.

Bell, Book and Candle: El amor bajo un hechizo felino

La cinta Bell, Book and Candle (1958) nos introduce a Pyewacket, un gato siamés cómplice de una bruja moderna que se enamora en el Manhattan de los años 50. Este clásico elegante mezcla glamour y encanto felino, perfecto para quienes desean un toque romántico en su noche de brujas.

Coraline: El gato que cruza mundos

En Coraline (2009), un gato sin nombre actúa como guía y guardián entre dos realidades, revelando que los felinos poseen una sabiduría que trasciende mundos. Esta joya animada combina terror ligero con reflexiones sobre el valor y la independencia, ideal para maratones familiares.

Kiki’s Delivery Service: Amistad y libertad con Jiji

Jiji, el sarcástico gato negro de Kiki’s Delivery Service (1989), acompaña a una joven bruja en su viaje hacia la madurez. Con humor y ternura, este felino demuestra que la amistad puede ser la magia más poderosa. Además, su estilo Ghibli encanta tanto a niños como adultos.

Pet Sematary: El miedo tiene bigotes

El inquietante Church de Pet Sematary (1989) revive de entre los muertos, simbolizando los límites entre la vida y la pérdida. Aunque su historia es escalofriante, también es una metáfora sobre el amor y el duelo. Perfecta para los fans del horror felino más intenso.

Cat’s Eye: El guardián de las pesadillas

En esta antología de Stephen King (Cat’s Eye, 1985), un gato callejero conecta tres relatos donde actúa como protector de los humanos ante lo sobrenatural. Su presencia constante muestra el lado heroico y perceptivo de los felinos.

Sabrina, la bruja adolescente: Salem y la ironía inmortal

Ningún gato ha dejado tanta huella televisiva como Salem Saberhagen, el mentor sarcástico de Sabrina, la bruja adolescente (1996-2003). Su humor ácido y su sabiduría encantan a generaciones, recordándonos que la magia también puede ser divertida.

