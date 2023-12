HBO Max revela las primeras imágenes de Welcome to Derry, la serie del universo de IT

A pesar de haber visto el final del payaso Pennywise durante la película a manos del Club de los Perdedores, existe toda una historia previa a lo que se vio durante los largometrajes. Ante esto, HBO Max anunció la serie precuela del monstruo que lleva por título Welcome to Derry, que contaría cómo el pueblo fue azotado por el payaso antes de lo visto en las películas.

Welcome to Derry será una producción que llegaría para la plataforma HBO Max, tras el anuncio, gran parte del público ha mostrado emoción por conocer los inicios del payaso y cómo fue que el pueblo de Derry logró sobrevivir tantos años a pesar de tener al monstruo come niños.

Ahora, HBO Max ha lanzado el primer trailer de la serie, mismo que mostró las primeras imágenes de Welcome to Derry. La plataforma mostró el primer vistazo a este show de terror, que promete seguir con las características de miedo que vimos durante las películas, y que hicieron única a la novela de Stephen King.

El primer vistazo a Welcome to Derry

El trailer de Welcome to Derry mostró un grupo de niños en bicicleta paseando por el pueblo, luego se puede observar a otro ser arrastrado a un río desde un bote por una mano aterradora. Al final, un hombre logra ver un globo rojo atorado en un árbol, siendo la señal del temible Pennywise.

Primer teaser de la serie precuela de ‘IT’ 'WELCOME TO DERRY’. Lanzamiento en 2025 en Max.

La serie tendría el regreso de Andy Muschietti como director, que fue el encargado de las películas del 2017 y 2019. En la parte del guion se tiene a Jason Fuchs. Hasta ahora no se ha dado a conocer nada sobre la trama, lo poco que se sabe es que la historia se encontrará en otro momento de la historia del pueblo y de Pennywise.

A pesar de que la historia se ha contado en tres películas, es sabido que hay detalles que se han evitado en los largometrajes, es por esto que Welcome to Derry podría dar más información del pueblo y IT, actualmente la serie se encuentra actualmente en producción.

