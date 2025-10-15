La Tremenda Korte pone el ska en el Zócalo con concierto GRATIS en la Feria del Libro; fechas y horarios

¿Estás listo para el slam? Entonces, aparta la fecha porque no te puedes perder el concierto gratis de La Tremenda Korte, que pone el mejor ska en el Zócalo capitalino durante la Feria Internacional del Libro.

La icónica banda mexicana te invita a bailar y cantar hasta la locura recordando los éxitos que hicieron famosos los amantes del ska. Y, para que no te pierdas este concierto gratis en la CDMX, en adn Noticias, te compartimos todos los detalles.

¿Cuándo es el concierto gratis de La Tremenda Korte en la CDMX?

La Feria Internacional del Libro (FIL) es uno de los eventos más esperados en la CDMX, pues además de contar con una gran variedad de libros y autores, también ofrece a los asistentes una sinfín de actividades, entre ellas, eventos musicales gratuitos imperdibles.

Este 2025, se presenta La Tremenda Korte en el escenario de la Feria Internacional del Libro para traer al Zócalo capitalino recuerdos de los 90, cuando sus éxitos de ska organizaban el slam. Si lo tuyo, lo tuyo es el ska, aparta la siguiente fecha:



Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025

Hora: A partir de las 14:30 horas

Sede: Foro 1 de la Feria del Libro del Zócalo, ubicado en la Plaza de la Constitución S/N, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué habrá en la Feria Internacional del Libro 2025?

Este 2025, la edición 25 de la Feria internacional del Libro en el Zócalo capitalino termina el domingo 19 de octubre, por lo que para cerrar con broche de oro tiene preparadas distintas actividades y conciertos gratuitos como el de La Tremenda Korte. Algunas de las actividades son las siguientes:

Charlando con Beatriz Escalante - sábado 18 de octubre a las 12 horas

Concierto de Carlos Arellano y Banda en concierto - domingo 19 de octubre a las 11 horas Foro Calera

Presentación del libro “El guerrero de las sombras” de Luis Antonio Rincón García - sábado 18 de octubre a las 14:30 horas

Actividad de mediación lectora con el colectivo Abrazo de Letra - domingo 19 de octubre a las 12 horas

Si quieres conocer la programación completa de la FIL de este último fin de semana, te recomendamos que entres a este ENLACE .

¿Quién es La Tremenda Korte?

La Tremenda Korte es una banda mexicana de ska, fundada en 1994, reconocida por ser parte importante del movimiento “MexSka”.

Su música combina ritmo festivo, metales y letras con crítica social, y su nombre es un homenaje al programa radiofónico cubano La Tremenda Corte.