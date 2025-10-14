¿Se te antoja un pescado zarandeado? Come rico con música de mariachi en el Festival “Nayarit en Los Pinos”

¿Has probado el pescado zarandeado? Si todavía no lo pruebas, este fin de semana tienes la mejor oportunidad de degustar este platillo tradicional de la deliciosa gastronomía mexicana acompañado de música de mariachi en el Festival ‘Nayarit en Los Pinos’.

Si estabas buscando un lugar para comer delicioso, te contamos que puedes realizar un tour a este emblemático sitio de la CDMX y disfrutar de un festival en el que habrá un ambiente muy mexicano lleno de música, color y sabores tradicionales. Te contamos todos los detalles.

¿Qué habrá en el ‘Festival Nayarit en Los Pinos’?

Si has soñado con conocer Nayarit o regresar a esta hermosa entidad de la República mexicana, pero no has podido hacerlo, te contamos que este fin de semana llegará un pedacito de Nayarit a Los Pinos en la CDMX.

Durante un fin de semana completo, Los Pinos albergarán un festival que contará con una gran variedad de actividades culturales, lleno de música y sabores que te harán sentir como si caminaras por calles nayaritas con sus platillos distintivos, artesanías y bailes tradicionales.

Nayarit en Los Pinos es un espacio de encuentro intercultural y de diálogo entre las tradiciones originarias, las prácticas mestizas y las propuestas contemporáneas, que celebra la rica cultura y tradiciones del estado de Nayarit.



En el festival Nayarit en Los Pinos encontrarás platillos tanto del centro como de la costa de la entidad. Desde tostadas largas de pollo, el tradicional pescado zarandeado y ceviches son algunos de los deliciosos platillos que podrás probar.

Además, habrá un performance poético, una obra de teatro, así como un bazar artesanal con joyería, textiles y mucho más.

Fechas y precio del ‘Festival Nayarit en los Pinos’

El Festival Nayarit en los Pinos se llevará a cabo en el Complejo Cultural de Los Pinos el próximo fin de semana.

Sede: Los Pinos se ubica en Calzada del Rey s/n, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo.

Fecha: 18 y 19 de octubre

Horario: 10:00 horas a las 17.00 horas

No te pierdas esta gran oportunidad de visitar uno de los lugares imperdibles en la CDMX y saborear la deliciosa gastronomía nayarita.