Silvana Estrada presenta su Tiny Desk y así puedes ir a su estreno en el Metropólitan gratis

El próximo miércoles 15 de octubre, el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México se convertirá en el escenario de una experiencia única: la proyección gratuita del aclamado Tiny Desk Concert de la cantautora veracruzana Silvana Estrada .

A las 16:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de este íntimo concierto, además de poder compartir con la artista sus vivencias en torno a este emblemático proyecto de NPR Music.

La magia de Silvana Estrada en Tiny Desk

En el pasado, Silvana Estrada fue una de las artistas invitadas por NPR Music para formar parte de la serie especial “El Tiny” durante el Mes de la Herencia Hispana. Su presentación, titulada Tiny Desk (Home), fue grabada en el taller de instrumentos de su familia en Veracruz , un espacio que refleja su conexión profunda con la música y sus raíces.

En este concierto, Silvana interpreta canciones de su álbum Marchita, como La corriente y Te guardo, acompañada de su guitarra y la colaboración de músicos como Gustavo Guerrero y Laura Itandehui.

Así te puedes registrar para asistir gratis al Metrópolitan

Ante este gran evento, la cantautora decidió invitar a la proyección del Tiny Desk Concert de Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan será una ocasión especial para los fans de la artista y de la música mexicana en general.

Para asistir al evento, es necesario registrarse previamente en el siguiente enlace . El cupo es limitado, por lo que se recomienda realizar el registro con anticipación para asegurar un lugar en esta experiencia única.

Ahí deberás de ingresar tu correo electrónico, nombre y apellido.

31 Minutos: humor y crítica en el Tiny Desk

La banda chilena de títeres 31 Minutos también participó en esta serie, convirtiéndose en la tercera agrupación de títeres en presentarse en el Tiny Desk, después de Plaza Sésamo y Los Muppets.

Su actuación, llena de humor y crítica social, incluyó canciones como Mi muñeca me habló y Equilibrio espiritual. La invitación fue impulsada por fanáticos del programa.

Macario Martínez: de barrendero a estrella del Tiny Desk

Macario Martínez , un exbarrendero de la Ciudad de México, también tuvo su oportunidad en el Tiny Desk. Su ascenso a la fama comenzó con un video viral donde interpretaba Sueña lindo, corazón tras su turno de trabajo.

En su presentación, Macario fusiona su estilo indie-pop con elementos tradicionales veracruzanos como la jarana jarocha y el zapateado, ofreciendo una propuesta fresca y emotiva.

