Por esta razón Guillermo del Toro no dirigió Pacific Rim 2

Guillermo del Toro es uno de los directores de cine más prolíficos en la historia de México y del cine internacional. Su afinidad con los monstruos, criaturas y robots en el cine, lo han convertido en toda una institución de la ciencia ficción pero, existe una extraña razón por la que el cineasta rechazó y no dirigió Pacific Rim 2, la continuación de una de sus obras maestras .

No cabe duda que la cinta Pacific Rim fue una de las sorpresas más gratas en el cine de ciencia ficción en la última década. Esta obra estuvo bajo la dirección de Guillermo del Toro quien hizo un trabajo estupendo con los Jaeggers y los Kaijus que aparecen en la película, por lo que el éxito de la saga estaba asegurado pero, un pequeño detalle lo cambió todo y privó a los fans del género de lo que hubiera sido una saga trepidante.

Esta fue la razón por la que Guillermo del Toro no dirigió ‘Pacific Rim 2’

En una entrevista con Collider, el cineasta mexicano revelo por qué no dirigió Pacific Rim 2. A 10 años del estreno de la primera parte de esta saga épica, Guillermo del Toro aseguró que no llevó las riendas de la secuela debido a que no tenía espacio en su agenda y a que en algún momento, se retrasó el pago que le correspondía por dirigir la cinta, por lo que optó por dejar pasar la oportunidad y despedirse de la saga.

Nos estábamos preparando para hacerlo, era diferente al primero, pero tenía una continuación de muchas de las cosas que estaba tratando de hacer. Entonces lo que pasó es que, quiero decir, esta es la razón por la que la vida es una locura, ¿verdad?, tuvieron que dar un depósito para los escenarios a las 5 p.m. o perderíamos los escenarios en Toronto durante muchos meses. Así que dije: “No olvides que vamos a perder las etapas”, y las cinco en punto vinieron y se fueron, y perdimos las etapas. Dijeron: “Bueno, podemos grabarlo en China”. Y yo digo: "¿Qué quieres decir con nosotros?” “Tengo que ir a hacer Shape of Water

Recordemos que esta no es la primera vez que Guillermo del Toro pierde una saga pues, en el pasado le ocurrió lo mismo con Hell Boy, película donde fue el director de las primeras dos partes pero, no dirigió el final de la saga y terminó por ser algo muy diferente a lo que se había planteado. Incluso se hizo un remake de esta cinta con David Harbourgh que no alcanzó el mismo éxito que las cintas de Guillermo.

Como podemos ver, Guillermo del Toro no dirigió Pacific Rim 2 por desacuerdos con los productores de la cinta quien por no incumplir un pago perdieron al director que a la postre se llevaría el Oscar por mejor película en Shape of Water algunos años más tarde, por lo que el tiempo le dio la razón y reveló que no ha visto la secuela de ‘Titanes del Pacífico’.

No vi la película final porque es como ver películas caseras de tu ex esposa. Es terrible si son buenos y peor si son malos, o todo lo contrario. No quieres saberlo. Así que no lo vi. Leí el guion final, y fue muy diferente. Algunos de los elementos eran iguales, pero muy diferentes

Pese a que Guillermo del Toro no dirigió Pacific Rim 2, la franquicia continuó bajo la dirección de Steven S. DeKnight y fue protagonizada por John Boyega, pero fue decepcionante para los críticos y los fans del género de ciencia ficción del mundo pues, para el mexicano la formalidad es clave y en este proyecto no la encontró por lo que decidió separar su camino.

