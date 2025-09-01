¡Ovación épica! Guillermo del Toro conquista el Festival de Venecia con Frankenstein

El regreso de Guillermo del Toro al Festival De Venecia dio como resultado una ovación épica de 13 minutos de aplausos, tras el estreno de su nueva cinta “Frankenstein”.

La cinta basada en una adaptación de la novela clásica de Mary Shelley logró conmover a los asistentes que le brindaron al cineasta mexicano una ovación de pie y de las más entusiastas de la edición 82 del prestigioso festival de cine.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Guillermo del Toro presenta Frankenstein en Venecia y recibió 13 minutos de aplausos

Guillermo del Toro llegó a Venecia acompañado por parte del elenco principal de la película. Con él posaron para las cámaras Oscar Issac, quien da vida a Víctor Frankenstein y, Jacob Elordi, quien interpreta al monstruo en la cinta que el director mexicano llevaba décadas soñando con hacer.

“Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”, confesó del Toro a The Associated Press.

Alguien que te vea como Jacob Elordi ve a Guillermo del Toro en el estreno mundial de Frankenstein durante la Biennale de Venecia 🫶🏼 pic.twitter.com/xwsG9297RD — ana⁴⁴ (@anapau_villa) August 30, 2025

Definitivamente, el éxito en el estreno de “Frankenstein” consolidó a Guillermo del Toro como uno de los cineastas más relevantes del mundo y como uno de los fundamentales para la Temporada de Premios 2025.

Al terminar la proyección de “Frankenstein”, el público ovacionó de pie al cineasta mexicano durante 13 minutos, un nuevo récord en el festival veneciano.

¿De qué se trata y cuál es el reparto de la cinta Frankenstein de Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro llevaba 30 años trabajando en su particular visión de la novela de Shelley, un clásico que se le convirtió en una obsesión y que finalmente pudo trasladar a la pantalla grande.

La propuesta de Del Toro destacó por una estética gótica, el uso de efectos artesanales y, sobre todo, por la visión del cineasta sobre los monstruos. Frankenstein de Guillermo del Toro es una cinta que destaca también por la potencia emocional del guion que explora la empatía y la imperfección.

El reparto principal cuenta con el magistral trabajo de Oscar Isaac (Víctor Frankenstein), Jacob Elordi (El monstruo) y Mia Goth en el papel de Elizabeth Lavenza.

@bonito.zapotlan ✨🎬 ¡Orgullo jalisciense en Venecia! 🇲🇽🌎 Guillermo del Toro recibió 13 minutos de aplausos en la Muestra de Venecia por su nueva obra maestra: Frankenstein. 🖤⚡️ El cineasta tapatío compartió que es “una historia tan personal como todo lo demás que he hecho”, recordando que, desde niño, el monstruo de Mary Shelley fue su religión. El largometraje compite por el León de Oro, que se entregará el 6 de septiembre. 🏆 🎥 Video: Jalisco TV ♬ sonido original - Bonito Zapotlán

¿Cuándo se estrena la adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro?

Se sabe que “Frankenstein” de Guillermo del Toro llegará a cines selectos en México el próximo 23 de octubre; sin embargo, también podrá ser vista vía streaming, a partir del 7 de noviembre.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

