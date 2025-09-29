Precio, actividades, fechas y todo lo que debes saber de “The Messi Experience” en CDMX

Para muchos, Lionel Messi es el mejor jugador de la historia, para otros, solo entra en el top 3, pero la realidad es que nadie puede dudar de su talento y huella imborrable en el deporte. Si quieres conocer su historia a detalle, no te pierdas “The Messi Experience”, un evento único que te permitirá conocer al astro argentino en profundidad.

“The Messi Experience” llegó a la Ciudad de México (CDMX) y estará disponible durante varios meses, por lo que los fanáticos tendrán bastantes oportunidades de asistir, divertirse y dejarse sorprender.

Actividades en “The Messi Experience”

No es una exposición, se trata de un viaje inmersivo que nos cuenta la vida y la carrera de Lionel Messi , desde su infancia hasta su inolvidable título como Campeón del Mundo en Catar 2022.

Algunas de las actividades que se podrán disfrutar son:



Proyecciones 360 grados , reviviendo los momentos más icónicos de la carrera de Messi en pantallas gigantes, con alta definición y tecnología de punta;

, reviviendo los momentos más icónicos de la carrera de Messi en pantallas gigantes, con alta definición y tecnología de punta; Interactividad . Habrá hologramas, actividades para estar “cara a cara” con Messi, escucharlo y compartir los momentos más emocionantes de su vida;

. Habrá hologramas, actividades para estar “cara a cara” con Messi, escucharlo y compartir los momentos más emocionantes de su vida; Exposición de trofeos ;

; Exposición de fotografías inéditas de la carrera de Lionel Messi

de la carrera de Zona Gamer. Lugar para jugar en simuladores y videojuegos temáticos para recrear algunos de los goles más emblemáticos de Messi.

Lugar para jugar en simuladores y videojuegos temáticos para recrear algunos de los goles más emblemáticos de Messi. Escenarios inolvidables. Hay recreaciones exactas de lugares que marcaron la vida de Messi, desde su barrio en Rosario, Argentina, hasta el Estadio Lusail, en donde levantó la Copa del Mundo.

¿Cuánto cuesta “The Messi Experience” y qué días puedo ir?

La experiencia comenzará el 31 de octubre y terminará hasta el 11 de enero del 2026, en Foro Polanco Moliére. Puedes comprar tu entrada a través de Ticketmaster y elegir el horario en el que quieres ingresar al evento o, en su defecto, comprar la entrada con horario abierto para llegar cuando lo desees.

El costo de la entrada es de $727.25 pesos por persona, con sus respectivas variaciones según el día y la promoción correspondiente. Por ejemplo, en sus primeros días hay una oferta de 4 entradas por el precio de 3.

Ubicación de “The Messi Experience” en CDMX

La experiencia de Messi es en el Foro Polanco, ubicado en Av. Moliére 328, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. El primer horario es a las 10:00 de la mañana y el último es hasta las 21:30 de la noche.

