Mezcal, gastronomía, música y talleres en el Festival del Agave, Tierra y Sazón 2025
México se caracteriza por su gastronomía y sus bebidas y para celebrarlo se llevará a cabo el Festival del Agave, Tierra y Sazón que deleitará tu paladar.
El mezcal es una de las bebidas consideradas como un tesoro pues es un destilado ancestral enraizado en la cultura prehispánica y en CDMX se llevará a cabo el evento Mundo Mezcal donde habrá varios expositores, catas, talleres, gastronomía y música en vivo.
¿Qué habrá en Mundo Mezcal, festival del agave, tierra y sazón?
Durante el evento los asistentes podrán descubrir marcas de mezcal, destilados y productos derivados, además, aprenderás a catar la bebida.
En la zona de gastronomía disfrutarás de varios productos hechos en México para maridar y degustar el mezcal.
También habrá conferencias, conciertos y actividades artísticas. Habrá más de 600 productores de marcas de más de 10 estados.
¿Cuándo y dónde es Mundo Mezcal?
Mundo Mezcal , festival del agave, tierra y sazón se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre en Jardines del Campo Marte ubicado en Avenida Paseo de la Reforma sin número en Polanco.
Precio de los boletos
Las entradas se pueden comprar en el siguiente enlace y hay diferentes precios:
Mundo Mezcal un día 290 pesos
- Pulsera de acceso
- Acceso a exposición y zona gastronómica
- Degustaciones
- Acceso a Zona musical (zona general)
- Vaso veladora
Espadín 1,009 pesos
- Pulsera de acceso 1 Y 2 de NOVIEMBRE
- Acceso a exposición y zona gastronómica
- Degustaciones
- Acceso a Zona musical (zona Espadín, cupo limitado)
- 1 Cata agendada (sujeta a disponibilidad)
- 1 Vaso Veladora
- 1 Tabla Mundo Mezcal
Tobalá 1,600 pesos
- Pulsera de acceso 1 Y 2 de NOVIEMBRE
- Acceso a exposición y zona gastronómica
- Acceso a Zona musical (zona Tobalá, cupo limitado)
- 2 Catas agendadas (sujeta a disponibilidad)
- Acceso a 1 hospitality Mundo Mezcal
- Acceso a 1 Taller Experto Mundo Mezcal (Con Diploma Digital)
- 1 Vaso Veladora
- 1 Tabla Mundo Mezcal
Coyote 1,940 pesos
- Pulsera de acceso 1 Y 2 de NOVIEMBRE
- Gafete
- Acceso a exposición y zona gastronómica
- Acceso a Zona musical (zona Coyote VIP, cupo limitado)
- Acceso fiesta VIP
- 3 Catas agendadas (sujeta a disponibilidad)
- Acceso a 1 hospitality Mundo Mezcal
- Acceso a 1 Taller Experto Mundo Mezcal (con Diploma Digital)
- 1 Vaso Veladora
- 1 Tabla Mundo Mezcal
