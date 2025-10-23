Mezcal, gastronomía, música y talleres en el Festival del Agave, Tierra y Sazón 2025

El mezcal es una de las bebidas consideradas como un tesoro pues es un destilado ancestral enraizado en la cultura prehispánica y en CDMX se llevará a cabo el evento Mundo Mezcal donde habrá varios expositores, catas, talleres, gastronomía y música en vivo.

¿Qué habrá en Mundo Mezcal, festival del agave, tierra y sazón?

Durante el evento los asistentes podrán descubrir marcas de mezcal, destilados y productos derivados, además, aprenderás a catar la bebida.

En la zona de gastronomía disfrutarás de varios productos hechos en México para maridar y degustar el mezcal.

También habrá conferencias, conciertos y actividades artísticas. Habrá más de 600 productores de marcas de más de 10 estados.

¿Cuándo y dónde es Mundo Mezcal?

Mundo Mezcal , festival del agave, tierra y sazón se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre en Jardines del Campo Marte ubicado en Avenida Paseo de la Reforma sin número en Polanco.

Precio de los boletos

Las entradas se pueden comprar en el siguiente enlace y hay diferentes precios:

Mundo Mezcal un día 290 pesos

Pulsera de acceso

Acceso a exposición y zona gastronómica

Degustaciones

Acceso a Zona musical (zona general)

Vaso veladora

Espadín 1,009 pesos

Pulsera de acceso 1 Y 2 de NOVIEMBRE

Acceso a exposición y zona gastronómica

Degustaciones

Acceso a Zona musical (zona Espadín, cupo limitado)

1 Cata agendada (sujeta a disponibilidad)

1 Vaso Veladora

1 Tabla Mundo Mezcal

Tobalá 1,600 pesos

Pulsera de acceso 1 Y 2 de NOVIEMBRE

Acceso a exposición y zona gastronómica

Acceso a Zona musical (zona Tobalá, cupo limitado)

2 Catas agendadas (sujeta a disponibilidad)

Acceso a 1 hospitality Mundo Mezcal

Acceso a 1 Taller Experto Mundo Mezcal (Con Diploma Digital)

1 Vaso Veladora

1 Tabla Mundo Mezcal

Coyote 1,940 pesos

Pulsera de acceso 1 Y 2 de NOVIEMBRE

Gafete

Acceso a exposición y zona gastronómica

Acceso a Zona musical (zona Coyote VIP, cupo limitado)

Acceso fiesta VIP

3 Catas agendadas (sujeta a disponibilidad)

Acceso a 1 hospitality Mundo Mezcal

Acceso a 1 Taller Experto Mundo Mezcal (con Diploma Digital)

1 Vaso Veladora

1 Tabla Mundo Mezcal

