“Ajolotón” en Xochimilco desata críticas

Lo que parecía ser un evento social en pro del medio ambiente y de la conservación del ajolote, se salió de control luego de que el pasado miércoles liberaran a decenas de ejemplares de la especie endémica en un evento conocido como “Ajolotón”, el cual se llevó a cabo en la alcaldía Xochimilco .

El evento organizado para celebrar a este hermoso anfibio mexicano desató decenas de críticas debido a los daños causados a casi 200 ejemplares, ya que el lago donde fueron liberados está altamente contaminado, lo que podría tener consecuencias graves para estos ejemplares.

Entre las imágenes que más llamaron la atención resalta una en la que el alcalde y demás personas manipulan a los ajolotes en el pasto, pues entre risas y carcajadas, sostuvieron a estos anfibios entre sus manos, mientras el resto se encontraba en el césped.

Foto: JoseCarlosXoch Ajolotón

El “Ajolotón” desató la preocupación de especialistas, ambientalistas y activistas que señalan que lejos de ayudar, únicamente dañaron a los ajolotes, debido a que estos anfibios tienen pulmones para sobrevivir en la tierra; sin embargo, únicamente los usan en caso de emergencia y por cuestión de minutos, ya que necesitan de sus branquias para respirar bajo el agua.

Las imágenes del “Ajolotón” fueron publicadas en la cuenta oficial de la alcaldía Xochimilco y posteriormente fueron borradas, aunque fueron recuperadas por el grupo de Coordinación de Pueblos de Xochimilco, quienes criticaron el accionar de los protagonistas y catalogaron el hecho como “maltrato animal”, argumentando que no había necesidad de “estresar sin motivo” a la especie.

Algunos usuarios calificaron como “deleznable” el acto encabezado por el alcalde José Carlos Acosta, pues al ser un animal acuático y tenerlo sobre la tierra no representa ningún beneficio para esta especie.

Foto: JoseCarlosXoch Ajolotón

El hecho de manipularlos con las manos tampoco fue visto con buenos ojos, pues los ajolotes no necesitan el contacto humano, por lo que no se recomienda acariciarlos debido a que su piel es sumamente delicada y si no se tienen los cuidados pertinentes podrían salir lastimados.

Asimismo, los canales de Xochimilco no son controlados y se encuentran contaminados en su mayoría debido a las descargas de agua negra, por lo que la exposición del ajolote sin un protocolo establecido podría llevarlos directo a la muerte, sin mencionar que están a merced de las tilapias, las cuales comen huevos de ajolote.

