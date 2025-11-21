Eventos navideños imperdibles en CDMX para disfrutar en familia

La Navidad está a la vuelta de la esquina y en la CDMX habrá muchas actividades para que puedas disfrutar con familia o amigos de eventos llenos de luz y tradición y en adn Noticias te compartimos el calendario para que no te pierdas ninguno.

Calendario de eventos navideños en CDMX

Diciembre es uno de los meses favoritos de muchas personas pues se celebra la Navidad y el Año Nuevo en familia, además, puedes disfrutar de mucha comida, bebidas y posadas; estos son los eventos más destacados en CDMX:

Santa Run 2025 es una carrera que se llevará a cabo en el Parque La Mexicana donde todos los participantes se disfrazan de Santa Claus, incluso puedes llevar a tu perro para que ambos disfruten del recorrido. Se realizará el domingo 14 de diciembre en Parque La Mexicana ubicado en Avenida Luis Barragán 505 en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, el precio es de 690 pesos.

Clara y el Cascanueces es una propuesta distinta al clásico de Chaikovski y podrás disfrutar de esta obra del 27 al 29 de noviembre. Jueves y viernes a las 20:00 horas; sábado a las 19:00 horas y domingo a las 12:30 horas en Avenida Insurgentes Sur en Coyoacán. El boleto tiene un costo de 150 pesos.

El Cascanueces de la Compañía de Danza de las Artes y la Orquesta Filarmónica de las Artes tendrán funciones en el Centro Universitario Cultural, ubicado en Odontología 35 en Copilco Universidad. Las funciones serán del 4 al 11 de diciembre. Los jueves y viernes a las 19:00 horas y sábado y domingo a las 13:00 y 18:00 horas. Los precios de los boletos son de 450 pesos.

Tianguis del Pulque Navideño , es una fiesta de bebidas típicas como el mezcal, la cerveza artesanal y otros productos. Se realizará en Manuel González 171, San Simón Tolnahuac el 6 y 7 de diciembre de las 12:00 a las 21:00 horas y la entrada cuesta 30 pesos.

