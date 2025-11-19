The Plaza Hotel revive la magia de “Mi Pobre Angelito 2" con un paquete temático exclusivo

El icónico Plaza Hotel de Nueva York revive la magia de Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York con un paquete que permite experimentar la ciudad como lo hace Kevin en la película. Disponible durante todo el año, convierte la estancia en una recreación fiel de varios momentos del film, ideal para quienes buscan vivir el encanto navideño. La propuesta incluye:



Comida temática

Recorridos especiales

Detalles exclusivos en la habitación

El paquete puede reservarse directamente en el sitio oficial del hotel y sus tarifas comienzan alrededor de los 2,100 dólares por noche (aproximadamente $39,147.15 pesos mexicanos). La experiencia forma parte de las ofertas especiales del Plaza desde 2017 y sigue siendo uno de sus productos más solicitados.

¿Qué incluye la experiencia inspirada en Mi Pobre Angelito 2?

El paquete ofrece una inmersión cinematográfica diseñada para replicar escenas icónicas. Incluye un recorrido privado en limusina por lugares clave como:



Rockefeller Center

Central Park

Carnegie Hall

Empire State Building

También incorpora la tradicional pizza de queso que Kevin disfruta en la cinta, servida durante el paseo. Además, la habitación recibe a los huéspedes con detalles especiales, como una cama king extragrande y un minibar con cerradura, tal como en la película. Uno de los puntos favoritos es el sundae gigante de helado con 16 bolas y toppings variados, servido directamente en la suite.

¿Cuánto cuesta alojarse en el famoso hotel de Mi Pobre Angelito 2?

Los precios varían según la temporada y el tipo de habitación. El paquete suele partir de unos 2,100 dólares y puede superar los 3,500 dólares por noche. En algunos reportes se menciona un precio base cercano a 2,160 dólares más impuestos. La Royal Suite, donde se grabaron escenas reales, puede rebasar los 10,000 dólares por noche.

Estos costos son aproximados y no incluyen cargos adicionales. El hotel recomienda verificar siempre las tarifas actualizadas en su página para evitar confusiones con agencias externas.

¿Cómo y cuándo reservar la experiencia temática?

La reserva debe hacerse directamente en theplazany.com, con al menos tres días de anticipación. El paquete está disponible todo el año, aunque las fechas decembrinas suelen agotarse rápido. El hotel no permite aplicarlo a grupos grandes ni combinarlo con otras promociones.

Los huéspedes reciben confirmación directa del Plaza y pueden solicitar ajustes para personalizar la experiencia, siempre dentro de las políticas del programa.

