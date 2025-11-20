Las mejores fechas para ver ballenas jorobadas en playas de Oaxaca

Oaxaca es uno de los destinos turísticos más importantes de México y en sus playas se puede disfrutar de uno de los espectáculos naturales más impresionantes, el avistamiento de ballenas y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

¿Dónde y cuándo ver avistamiento de ballenas?

En Puerto Escondido, una ciudad ubicada a 256 kilómetros de la capital de Oaxaca cada año se lleva a cabo la migración anual de ballenas.

En este lugar hay recorridos en lancha que te llevan a las rutas migratorias de estos majestuosos animales, pero no solo verás a las ballenas jorobadas también hay delfines y tortugas.

La temporada perfecta para ver a las ballenas jorobadas es de noviembre a marzo pero los mejores meses son diciembre, enero y febrero. Hay varios tours y los precios varían dependiendo de la duración, el lugar y el horario, pero se recomienda acudir muy temprano.

¿Por qué es tan importante el avistamiento de ballenas jorobadas?

Las ballenas y los delfines son parte viral del ecosistema marino y observarlas en su entorno natural es una experiencia inolvidable. Además, el turismo de avistamiento de ballenas representa una fuente importante de ingresos para los locales.

Además, se promueve la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, pues durante el recorrido se aprende sobre la biodiversidad marina, el comportamiento y la migración de las ballenas. Estas enormes criaturas recorren grandes distancias pues viajan desde zonas frías de alimentación a aguas cálidas de cría. Esta travesía asegura su supervivencia.

Características de las ballenas jorobadas

Las ballenas jorobadas son de gran tamaño y se caracterizan por su habilidad para realizar acrobacias en el agua. Las hembras adultas tienen una longitud promedio de 15 m y un máximo de 19 m. Los machos adultos tienen una longitud promedio de 14 m y un máximo de 17.5m; pesan entre 30 y 40 toneladas alcanzando un máximo de 53 toneladas. Son altamente vocales y utilizan un canto para comunicarse. Habitan aguas cercanas a las costas continentales e islas durante la temporada de reproducción y cría.

