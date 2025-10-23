Las 6 ofrendas monumentales que habrá en CDMX para Día de Muertos

La temporada de Día de Muertos 2025 llega con muchísimas actividades divertidas para toda la familia, por lo que si eres fan de esta tradicional celebración mexicana, te contamos que podrás incluir en tu ruta, al menos seis ofrendas monumentales imperdibles.

Anota las fechas y sedes y comienza a planear tu ruta para que no te pierdas ninguna de las actividades de Día de Muertos totalmente gratuitas que ofrece la Ciudad de México (CDMX).

¿Cuándo ponen las ofrendas en CDMX?

Las ofrendas de Día de Muertos comienzan a colocarse a partir del 27 de octubre, pues este día se honra a las mascotas fallecidas que formaron parte de la familia. Después, siguen en este orden:

30 y 31 de octubre: Ofrenda para los niños que fallecieron sin ser bautizados

que fallecieron sin ser bautizados 1 de noviembre: Día de Todos los Santos y corresponde a los niños o muertos chiquitos

y corresponde a los niños o muertos chiquitos 2 de noviembre: Día de los Muertos, es decir, todos los adultos

6 ofrendas que no te puedes perder por Día de Muertos en la CDMX

Si eres fan de las actividades de Día de Muertos, te recomendamos que apartes las fechas para las siguientes ofrendas monumentales que se instalarán en distintas alcaldías de la CDMX.

Azcapotzalco

Sede: Parque Tezozómoc , Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410.

, Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410. Fechas: Del 31 de octubre al 9 de noviembre

Cómo llegar: Estación Rosario o UAM-Azcapotzalco de la Línea 6 Metro o bien, la parada de Metrobús Tezozómoc L6.

Cuauhtémoc

Sede: Zócalo capitalino

Fechas: Del 25 de octubre al 2 de noviembre

Cómo llegar: Estación Zócalo/ Tenochtitlán L2 del Metro o en Pino Suárez de la Línea 4 del Metrobús

Gustavo A Madero

Sede: Parque del Mestizaje

Fechas: Del 1 al 9 de noviembre

Cómo llegar: Metro Instituto del Petróleo y Metrobús Euzkaro de la Línea 1

Tláhuac

Sede: Mixquic

Fechas: Del 1 al 9 de noviembre

Cómo llegar: Toma la ruta que va hacia San Andrés Mixquic o Metro Tláhuac de la L12.

Xochimilco

Sede: Deportivo Xochimilco , ubicado en Francisco Goitia S/N, Santiago Tepalcatlalpan, C.P. 16095.

, ubicado en Francisco Goitia S/N, Santiago Tepalcatlalpan, C.P. 16095. Fechas: D el 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025

Cómo llegar: Estación Tasqueña de la Línea 2, que conecta con el Tren Ligero, debes bajarte hasta la última estación.

Ahora que ya conoces cuáles son las seis ofrendas monumentales que podrás admirar en la CDMX, planea tu visita con tiempo y disfruta de las actividades totalmente gratuitas de la temporada de Día de Muertos 2025.

