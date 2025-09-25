Vans lanza simbólica colección de Día de Muertos; fecha de lanzamiento y precios

Falta muy poco para que comiencen las celebraciones por el Día de Muertos y Vans lanzó una colección que hace referencia a esta festividad y lleva por nombre “Diles que estoy bien”, además, está inspirada en la leyenda del colibrí, un mensaje que une a los vivos y a los muertos.

Vans lanza colección inspirada en el Día de Muertos

Los icónicos Old Skool de Vans son la pieza central de esta colección en dos versiones:

Cempasúchil que tiene un patrón de flores en tonos naranjas y un colibrí bordado en el talón.

Colibrí, con detalles garigoleados en el relieve y un colibrí azul verde en los paneles laterales.

También hay dos playeras donde el colibrí y la flor de cempasúchil se entrelazan. Una sudadera que imita la sensación de ofrenda floral; una gorra con el colibrí bordado como insignia atemporal.

Precios y fecha de lanzamiento de la colección Día de Muertos de Vans

La colección Vans Día de Muertos estará disponible a partir de hoy 25 de septiembre en el sitio web y en tiendas.

El precio de los tenis es de mil 699 pesos. La sudadera mil 599 pesos, las playeras 699 pesos, la gorra 599 pesos y los calcetines 349 pesos.

El colibrí, considerado un mensajero divino

En la cultura maya y mexica, el colibrí fue considerado como un mensajero divino que atraviesa planos por su rapidez y ligereza. Cada año, México se llena de ofrendas, veladoras y flores de cempasúchil para homenajear a los que ya no están con nosotros.

En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura y en la visión indígena, el Día de Muertos implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos quienes regresan a casa para convivir con sus familiares y nutrirse de los alimentos que les ofrecen en los altares.

