¡De miedo! Habrá tour en bici por lugares embrujados de la CDMX

El mes de octubre está empezando y ya se siente el ambiente de Día de Muertos , una de las festividades favoritas de los mexicanos. Por eso, en adn Noticias, te queremos mantener al tanto de todas las divertidas actividades que habrá en la CDMX por esta fecha tan especial.

Una de las actividades imperdibles de la temporada es el tour en bici por lugares embrujados de la CDMX . Si te encantan las actividades gratuitas y al aire libre, definitivamente, no te puedes perder esta oportunidad. Te contamos todos los detalles.

¿Dónde y cuándo será el tour en bici por Día de Muertos?

El recorrido organizado y guiado por Tours en Bici te llevará por esos rincones de la capital del país que esconden historias verdaderamente tétricas. Así que reúne a tu familia y amigos y monten sus bicicletas para realizar este divertido aunque terrorífico recorrido.

El tour de bicicletas hará paradas en algunas casas y edificios embrujados de la CDMX. La ruta, fechas y horarios son los siguientes:

Ruta: Colonias Roma, Condesa y la Doctores

Fecha: Del 25 de octubre al 2 de noviembre

Horario: En punto de las 20:00 horas

Precio: $550 pesos por persona

¿Cómo me registro en el tour en bici por Día de Muertos?

¿Te atreves a vivir el miedo? Los mexicanos somos fanáticos del miedo; por eso, nos encanta descubrir estos lugares embrujados. Seguramente, has pasado cerca de alguno de ellos y no sabías que escondían un secreto macabro.

El recorrido tiene una duración de 3 horas, en las que recorrerán hasta 12 km y varios lugares embrujados . Pero, no te preocupes que los guías te guiarán y narran historias relacionadas con los inmuebles visitados.

Para participar, debes hacer tu registro en la página de Instagram @toursenbici. Tu registro incluye linternas, casco, chaleco e hidratación. No olvides llevar ropa cómoda y seguir todas las recomendaciones de seguridad. Aparta tu lugar y disfruta de las divertidas actividades de Día de Muertos 2025 en la CDMX.