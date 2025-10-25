Para tu relax de fin de semana, los mejores balnearios en Morelos a menos de 2 horas de CDMX

Hidalgo, Puebla, Estado de México (Edomex) y Morelos son algunas de las entidades de la República Mexicana que cuenta con corredores de balnearios muy cerca de la Ciudad de México (CDMX), por lo cual en estos espacios las familias podrán relajarse por todo un fin de semana completo gastando menos de mil pesos por persona.

Dentro del estado de Morelos se cuentan con espacios muy conocidos como El Rollo y Six Flags Hurricane Harbor, los cuales son populares por sus toboganes y atractivos generales para los visitantes, sin embargo, también existe un parque acuático que es catalogado como uno de los mejores a nivel nacional.

Se estrenó La Revolución de la Libertad, serie de Ricardo Salinas Pliego [VIDEO] Ricardo Salinas estrena ‘La Revolución de la Libertad’, documental que defiende derechos individuales y promueve el pensamiento crítico en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles son los tres balnearios mejor calificados en Morelos?

De acuerdo con las recomendaciones y calificaciones de Google más allá de los dos parques acuáticos antes mencionados, uno de los balnearios que destacan entre los preferidos por las y los mexicanos dentro de Morelos es el de Las Estacas.

También se mencionan los balnearios de Los Amantes, Ex Hacienda Temixco, Balneario Ejidal El Bosque, Santa Isabel, Las Termas y Los Cascabeles, los cuales se destacan por su cercanía con la CDMX y el ambiente familiar y tranquilo que se vive dentro de estos establecimientos.

Las Estacas

Ubicado dentro del municipio de Tlaltizapán, Morelos, el balneario de Las Estacas sobresale entre el resto de los parques acuáticos gracias a que cuenta con zonas de esnórquel, buceo y recorridos en kayak. De igual forma tienen zona de camping, spa ecológico y zona de relajación para todos los integrantes de la familia.

El precio para ingresar a este balneario en 2025 es de 550 pesos para adultos y 350 para menores de 1.25 metros de altura.

Hurricane Harbor

Otro de los parques acuáticos que más han destacado en los últimos años dentro de Morelos es el de Six Flags conocido como Hurricane Harbor. Dentro de este establecimiento ubicado en Oaxtepec, se pueden disfrutar de toboganes extremos, albercas de olas, zonas para niños, río lento y mucho más.

El precio de acceso a este balneario va desde los 450 pesos por el boleto de un día, hasta los 500 pesos dependiendo de la edad y estatura de las y los visitantes.

El Rollo

Uno de los más antiguos pero mejores calificados es El Rollo, balneario que se ha caracterizado por contar con algunos de los toboganes más emocionantes del estado de Morelos, así como por su alberca de olas y zonas infantiles.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.