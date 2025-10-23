La película Frankenstein de Guillermo del Toro llega a CDMX en estos cines; la proyectarán solo por tiempo limitado

El esperado estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro llega a la CDMX con una proyección exclusiva por tiempo limitado. Esta obra, que fusiona terror, romanticismo y filosofía, revive el clásico de Mary Shelley a través del lente del aclamado cineasta mexicano, ganador del Oscar. Con un elenco estelar encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, la película promete una experiencia sensorial única, disponible en espacios como desde el 23 de octubre de 2025:



La Cineteca Nacional

La Casa del Cine

Cine Tonalá

Museo Universitario del Chopo y Autocinema Coyote

Más que una adaptación, esta cinta es una reflexión sobre la creación, la soledad y los límites de la humanidad. Del Toro retoma el mito de Frankenstein para convertirlo en un poema visual donde cada sombra, cada respiración, parece contener la esencia del alma humana.

La esencia del monstruo mezcla belleza, horror y redención

Lejos del estereotipo del villano sin alma, la criatura de Frankenstein de Guillermo del Toro —interpretada por Jacob Elordi — es un espejo de nuestras propias contradicciones. Víctor Frankenstein, encarnado por Oscar Isaac, se enfrenta a su creación en una lucha simbólica entre el deseo de trascender y el miedo al fracaso.

Del Toro impregna cada fotograma con una sensibilidad romántica, recordando que el verdadero terror nace del abandono y la incomprensión. Esta nueva lectura del mito rescata la poesía gótica de Shelley y la combina con el lenguaje visual característico del cineasta, criaturas imperfectas que nos revelan la humanidad perdida.

¿Dónde ver Frankenstein de Guillermo del Toro en CDMX?

Las funciones se proyectarán solo por tiempo limitado en cines seleccionados:



Cineteca Nacional (Xoco, Chapultepec y de las Artes): Boletos desde 70.00 pesos en cinetecanacional.net

La Casa del Cine (Centro Histórico): Entradas a 65.00 pesos en lacasadelcine.mx

Cine Tonalá (Roma Sur): 70.00 pesos en cinetonala.mx

Museo Universitario del Chopo (Santa María la Ribera): 40.00 pesos en chopo.unam.mx

Autocinema Coyote (Insurgentes y Polanco): 290.00 pesos por auto en autocinemacoyote.com

Cada sede ofrece una atmósfera distinta: del encanto bohemio de Roma al aire libre del Coyote, el público podrá elegir su propia forma de vivir este viaje cinematográfico.

Una experiencia que trasciende la pantalla

Ver Frankenstein de Guillermo del Toro no es solo asistir a una película, es entrar en un universo donde lo monstruoso se vuelve arte. Para enriquecer la experiencia, los cinéfilos pueden revisitar la novela original de Mary Shelley, explorar documentales sobre su creación o acompañar la función con playlists góticas que evoquen la melancolía victoriana.

En tiempos dominados por la inmediatez, esta cinta se erige como un recordatorio de que el cine puede ser un ritual, un espejo emocional y una conversación entre sombras. Si amas las historias que combinan lo bello y lo siniestro, esta proyección limitada es tu cita imperdible del otoño.

