Periodo de tiempo en el que se debe lavar el baño para evitar olores e infecciones según expertos

Lavar el baño puede ser una de las tareas más complicadas de día a día en la mayoría de los hogares mexicanos, pero sabías que no hacerlo podría traer repercusiones muy graves para la salud de tu familia. La limpieza de cada persona es consecuencia directa de la educación que se da en casa, pero para mantener limpio tu baño es una tarea que no puedes dejar pasar, por más tediosa que parezca.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cada cuánto se debe lavar el baño?

El lavado del inodoro es esencial para un hogar presentable, pero incluso fuera de lo estético, limpiar tu inodoro una vez por semana es lo que recomiendan los expertos para mantener tu hogar en óptimas condiciones.

No tener una buena limpieza en tu retrete puede traer muchas enfermedades, al utilizar el baño y jalar la palanca, miles de partículas se desprenden del sanitario y pueden llegar a las vías respiratorias de las personas.

Algunas enfermedades como el SARS-CoV-2 , la influencia y el norovirus, esto basado en el estudio publicado por la revista Nature titulado " Los baños comerciales emiten columnas de aerosol energéticas y de rápida propagación" . También lavar las ventanas, las paredes, el lavamanos y los vidrios es esencial para quitar todos los restos de bacterias emitidas por el aerosol de patógenos de las heces.

Utilizar cloro o algún desinfectante fuerte es de mucha ayuda para prevenir las enfermedades relacionadas con las heces que se van acumulando en las bordes del retrete o en el baño, la esponja, detergente y un desinfectante son todo lo que necesitas para mantener tu inodoro limpio y libre de enfermedades.