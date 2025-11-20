Abre Sala del Terror en Polanco: Recorrido de El Conjuro, Annabelle y más

Warner Bros. Discovery Global Experiences anunció que Sala del Terror en CDMX abrirá a principios de 2026 en Foro Polanco Moliere, donde ofrecerá un recorrido inmersivo inspirado en películas icónicas como El Exorcista, Annabelle, La Monja, La Maldición de La Llorona y El Conjuro. La experiencia promete un paseo multisensorial que mezcla tecnología, escenografías hiperrealistas y efectos diseñados para elevar la adrenalina.

La atracción se ubicará en Avenida Molière 328, Polanco, una zona céntrica y accesible. Aunque la fecha exacta aún no está confirmada, los organizadores adelantan que será entre enero y marzo. Los boletos saldrán a la venta en las próximas semanas, con detalles pendientes sobre precios y paquetes especiales.

Sala del Terror Esta atracción marcará el debut en México de una propuesta que combina tecnología inmersiva con los clásicos del cine de miedo producidos por Warner Bros. y New Line Cinema.

¿Qué es Sala del Terror y qué ofrece esta nueva experiencia?

Sala del Terror recrea escenas emblemáticas de los universos cinematográficos de terror más famosos de Warner Bros. Cada sala presenta efectos sonoros envolventes, iluminación dinámica y elementos interactivos que buscan generar miedo real. Los visitantes entran a espacios inspirados en posesiones, muñecas malditas, apariciones y expedientes paranormales.

La propuesta apunta a un público que disfruta experiencias intensas y busca nuevas formas de entretenimiento. Su diseño reúne especialistas en arte, audio 3D, animatrónica y ambientación para crear un recorrido inmersivo con narrativa propia.

¿Qué se sabe sobre los boletos y los horarios?

Los organizadores anunciarán la venta de entradas entre noviembre y diciembre de 2025. El sitio oficial permitirá registro anticipado para recibir alertas directas, así como promociones exclusivas. Los precios, horarios y la duración del recorrido se revelarán junto con el lanzamiento de boletos.

Se espera una alta demanda similar a la de otras atracciones inmersivas recientes en la ciudad, por lo que se recomienda activar notificaciones en redes sociales y newsletters.

¿Dónde seguir las novedades y anuncios oficiales?

La página ya está activa con la opción de suscripción para recibir noticias. Warner Bros. México y Rola Entertainment actualizan información en sus cuentas oficiales de Instagram y X, donde adelantan avances y artes conceptuales.

La expectativa del público crece debido al éxito mundial de experiencias temáticas basadas en sagas de terror. Los expertos prevén que esta atracción impulse más proyectos inmersivos en México durante los próximos años.

