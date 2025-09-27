¡De pastor y hasta de insectos! Fecha y ubicación de la Feria del Taco de Neza 2025

Los tacos son uno de los alimentos favoritos de los mexicanos y si quieres deleitar tu paladar no te puedes perder la Feria del Taco de Neza donde se reunirán alrededor de 100 expositores con tacos clásicos como el pastor o exóticos como el de insectos.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Taco en Neza?

La Feria del Taco de Neza se realizará el 27 y 28 de septiembre de 2025 en la Explanada del Palacio Municipal ubicada en Avenida Chimalhuacán s/n entre Faisán y Caballo Bayo en la colonia Benito Juárez.

El evento comenzará a las 10:00 horas y terminará a las 23:00 horas por lo que los asistentes podrán disfrutar de todas las actividades durante todo el día.

¿Qué habrá en la Feria del Taco en Neza?

Para la octava edición de esta feria se reunirán más de 100 taquerías de la CDMX, Edomex y otros lugares que ofrecerán alrededor de 50 especialidades.

Se tienen programadas diferentes presentaciones musicales y actividades culturales. El principal objetivo es fomentar el comercio local e impulsar a las taquerías que se presentan como expositores.

Tipos de tacos

Los asistentes podrán disfrutar de tacos clásicos como pastor, suadero, carnitas y cochinita pibil. También habrá de mariscos frescos, cortes finos y fusiones innovadoras que combinan ingredientes tradicionales e insectos. También habrá opciones vegetarianas para que ninguna persona se quede sin disfrutar de esta fiesta de sabor.

El taco es un platillo característico de la gastronomía mexicana por lo regular es la tortilla acompañado de carne, algunos le ponen un toque dulce con la piña. También se le agrega cebolla, cilantro y las salsas que pueden ser roja, verde o de morita.

El taco tiene una gran relevancia que el 31 de marzo fue designado como el “Día del taco”, una celebración cuyo objetivo es dar a conocer sus variedades e ingredientes. Se estima que en México se producen más de 24 millones de toneladas de maíz para tortillas.

