Nota

Crea tu Bodoque o Juanin en este taller de 31 Minutos; fechas y precios

Chicos y grandes han cantando Baila sin cesar y si quieres tener tu propio títere de 31 Minutos, en CDMX habrá un taller imperdible.

Títere de 31 Minutos
31 Minutos
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

31 Minutos es una de las series más famosas y favoritas de los mexicanos y si quieres tener tu propio Juan Carlos Bodoque o Juanín Juan Harry, habrá un taller en CDMX donde podrás poner a prueba tu creatividad y revivir la nostalgia.

¿Cuándo y dónde será el taller de 31 Minutos?

Este taller es una experiencia única para los fanáticos de 31 Minutos y es una forma de homenajearlos y podrás crear y llevarte un bello recuerdo de una de las series más divertidad de la televisión.

El evento se llevará a cabo en el espacio cultural Incendiario ubicado en Corralejo 85 en la colonia San Bartolo Atepehuacan en la alcaldía Gustavo A. Madero el domingo 28 de septiembre a las 12:00 y a las 16:00 horas.

maxresdefault.jpg
Precios del taller de 31 Minutos

El costo del taller es de 200 pesos por un títeres o 300 por dos títeres, ambas opciones incluyen todo el material necesario para que puedas hacer a Juan Carlos Bodoque o Juanin.

Durante el taller, los asistentes podrán disfrutar de música, bebidas, stickers, pósters por lo que es un plan perfecto para disfrutar con tus amigos, pareja o familia.

Es importante señalar que el cupo es limitado y puedes apartar tu lugar escribiendo a las redes sociales de Incendiario.

Tiny desk de 31 Minutos
Personajes más famosos de 31 Minutos

Durante toda la serie aparecieron una gran diversidad de personajes y algunos de los más entrañables son:

  • Tulio Triviño
  • Juan Carlos Bodoque
  • Juanín Juan Harry
  • Patana
  • Mario Hugo
  • Policarpo
  • Calcetín con Rombos Man
  • Guaripolo
  • Huachimingo
  • Tramoyas
  • Mico el Micófono
  • Sr. Manguera
  • Balón Von Bola
  • Raúl Guantecillo
  • Jackson Aceituno

Esta serie se convirtió en un éxito en varios países de América Latina y ya han hecho conciertos, obras de teatro, películas y exposiciones pues su fomra irreverente de ser y sus canciones pegajosas han conquistado a miles de chicos y grandes.

31 minutos - Minilolas - Minilolas

CDMX
