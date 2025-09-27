Crea tu Bodoque o Juanin en este taller de 31 Minutos; fechas y precios
Chicos y grandes han cantando Baila sin cesar y si quieres tener tu propio títere de 31 Minutos, en CDMX habrá un taller imperdible.
31 Minutos es una de las series más famosas y favoritas de los mexicanos y si quieres tener tu propio Juan Carlos Bodoque o Juanín Juan Harry, habrá un taller en CDMX donde podrás poner a prueba tu creatividad y revivir la nostalgia.
¿Cuándo y dónde será el taller de 31 Minutos?
Este taller es una experiencia única para los fanáticos de 31 Minutos y es una forma de homenajearlos y podrás crear y llevarte un bello recuerdo de una de las series más divertidad de la televisión.
El evento se llevará a cabo en el espacio cultural Incendiario ubicado en Corralejo 85 en la colonia San Bartolo Atepehuacan en la alcaldía Gustavo A. Madero el domingo 28 de septiembre a las 12:00 y a las 16:00 horas.
Precios del taller de 31 Minutos
El costo del taller es de 200 pesos por un títeres o 300 por dos títeres, ambas opciones incluyen todo el material necesario para que puedas hacer a Juan Carlos Bodoque o Juanin.
Durante el taller, los asistentes podrán disfrutar de música, bebidas, stickers, pósters por lo que es un plan perfecto para disfrutar con tus amigos, pareja o familia.
Es importante señalar que el cupo es limitado y puedes apartar tu lugar escribiendo a las redes sociales de Incendiario.
Personajes más famosos de 31 Minutos
Durante toda la serie aparecieron una gran diversidad de personajes y algunos de los más entrañables son:
- Tulio Triviño
- Juan Carlos Bodoque
- Juanín Juan Harry
- Patana
- Mario Hugo
- Policarpo
- Calcetín con Rombos Man
- Guaripolo
- Huachimingo
- Tramoyas
- Mico el Micófono
- Sr. Manguera
- Balón Von Bola
- Raúl Guantecillo
- Jackson Aceituno
Esta serie se convirtió en un éxito en varios países de América Latina y ya han hecho conciertos, obras de teatro, películas y exposiciones pues su fomra irreverente de ser y sus canciones pegajosas han conquistado a miles de chicos y grandes.
31 minutos - Minilolas - Minilolas
