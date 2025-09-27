Crea tu Bodoque o Juanin en este taller de 31 Minutos; fechas y precios

31 Minutos es una de las series más famosas y favoritas de los mexicanos y si quieres tener tu propio Juan Carlos Bodoque o Juanín Juan Harry, habrá un taller en CDMX donde podrás poner a prueba tu creatividad y revivir la nostalgia.

¿Cuándo y dónde será el taller de 31 Minutos?

Este taller es una experiencia única para los fanáticos de 31 Minutos y es una forma de homenajearlos y podrás crear y llevarte un bello recuerdo de una de las series más divertidad de la televisión.

El evento se llevará a cabo en el espacio cultural Incendiario ubicado en Corralejo 85 en la colonia San Bartolo Atepehuacan en la alcaldía Gustavo A. Madero el domingo 28 de septiembre a las 12:00 y a las 16:00 horas.

Precios del taller de 31 Minutos

El costo del taller es de 200 pesos por un títeres o 300 por dos títeres, ambas opciones incluyen todo el material necesario para que puedas hacer a Juan Carlos Bodoque o Juanin.

Durante el taller, los asistentes podrán disfrutar de música, bebidas, stickers, pósters por lo que es un plan perfecto para disfrutar con tus amigos, pareja o familia.

Es importante señalar que el cupo es limitado y puedes apartar tu lugar escribiendo a las redes sociales de Incendiario.

Personajes más famosos de 31 Minutos

Durante toda la serie aparecieron una gran diversidad de personajes y algunos de los más entrañables son:

Tulio Triviño

Juan Carlos Bodoque

Juanín Juan Harry

Patana

Mario Hugo

Policarpo

Calcetín con Rombos Man

Guaripolo

Huachimingo

Tramoyas

Mico el Micófono

Sr. Manguera

Balón Von Bola

Raúl Guantecillo

Jackson Aceituno

Esta serie se convirtió en un éxito en varios países de América Latina y ya han hecho conciertos, obras de teatro, películas y exposiciones pues su fomra irreverente de ser y sus canciones pegajosas han conquistado a miles de chicos y grandes.

31 minutos - Minilolas - Minilolas

