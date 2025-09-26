Corona Capital se renueva; estas son las sorpresas para la edición 2025

El festival Corona Capital es sin duda el más grande, importante e influyente del país. Estamos a poco más de un mes de su edición 2025 , la cual estará marcada por una serie de mejoras en la experiencia del festival.

El Corona Capital está cumpliendo 15 años de existencia y esto se suma a la celebración por centenario de principal patrocinador. Cerveceria Corona.

Fernando Domínguez, Gerente de Marketing para Festivales de OCESA, ha estado compartiendo una serie de agregados que marcaran esta y las futuras ediciones del festival. Esto con la finalidad de ofrecer una experiencia más completa y cómoda a los asistentes.

A pesar de que el Corona Capital Guadalajara fue suspendido por la falta de un inmueble adecuado. Las Corona Capital Sessions van a sustituir de gran manera la cartelera del festival en otros rincones de México.

Estas sesiones serán conciertos de larga duración para Guadalajara, Monterrey y Mérida. En donde una curaduría de artistas anglosajones se presentarán.

Un cartel más amplio

Uno de los sellos distintivos del Corona Capital es la curaduría a la hora de crear su cartel. No es ningún secreto que este festival ofrece un poco de todo, desde clásicos, artistas emergentes e incluso artístas del mainstream.

Una de las características que más le gusta a la gente del CC es su amplia gama de posibilidades. Al no tener una línea clara por la cual guiarse, este festival puede ir por distintos géneros y épocas sin tener que encasillarse.

Queremos crear vínculos entre muchos tipos de generaciones con line-ups increíbles. El sábado es una brutalidad de talento femenino. El domingo, mucho clásico para los que crecimos con los videos de los Deftones y Linkin Park. Y el viernes llenó de rock y de himnos con Foo Fighters y Queens -Fernando Domínguez, OCESA

Prioridad músical; sets más largos

Algo que no pasó desapercibido para los más fans es el cartel reducido. Este año los artistas que se presentarán son menos, pero el número de escenarios será el mismo (5).

Esto se debe a que los artistas que se presentarán tendrán más tiempo en el escenario. Todo con la finalidad de hacer más felices a los asistentes. Los setlist de una hora o incluso menos de una hora, causaban mucho malestar en el público.

Más seguridad y conciencia ambiental

La promotora Ocesa ha asegurado que una de las prioridades dentro de sus eventos es la seguridad. La implementación de un cuerpo de seguridad capacitado más amplio, zonas de auxilio señalizadas y el apoyo de las autoridades locales serán las estrategias a seguir para garantizar el orden bienestar de los melomanos.

En temas ecológicos, el Corona Capital ya cuenta con la certificación ISO 20121, y trabaja con iniciativas como Hagamos Composta. Hasta habrá botes de basura que estarán clasificados para separar la basura.

También, uno de los upgrades más esperados era la Healthy Zone. Una opción de comida vegana, vegetariana y libre de gluten para los asistentes al festival.

Mucha gente en redes sociales había estado pidiendo que se incluyera en el festival este tipo de alternativas no tradicionales. Esta sin duda es una de las innovaciones más lindas y saludables en un festival de música.

Precios y fecha del CC 2025

El Corona Capital 2025 se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX .

Los boletos se podrán adquirir en la plataforma ticketmaster y en las taquillas oficiales del Palacio de los Deportes.

Los boletos se venden en modalidad de abono e individuales. Los precios para esta edición van de los $4490 a los $8784 pesos mexicanos.