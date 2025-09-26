¡Últimas funciones! Así es Prima Facie, la obra de teatro con la que Regina Blandón sacude al público

Regina Blandón termina de decir la última frase de la obra de teatro Prima Facie y el público se pone de pie y estalla en aplausos. La famosa que se enfrenta al papel más exigente de su carrera, agradece y se recompone después de desbordar sentimientos en el escenario que escalaron hasta lograr las lágrimas de muchos de los asistentes.

Si estás considerando asistir al teatro a ver Prima Facie te advertimos que darte la oportunidad de ver a Regina Blandón interpretando a Tessa, una exitosa abogada y el único personaje en escena de la obra escrita por Suzie Miller, es el mejor plan de fin de semana en la CDMX. Te contamos los detalles.

¿De qué trata la obra Prima Facie protagonizada por Regina Blandón?

La puesta en escena Prima Facie, dirigida magistralmente por Camilla Brett, cuenta la historia de Tessa, una brillante abogada litigante que se abrió camino por sí sola y logró convertirse en una de las más respetadas y destacadas de su firma.

La vida de Tessa gira alrededor de aquello en lo que cree: defender, interrogar y ganar, aunque en su cartera de clientes haya quienes contradicen sus propios valores.

A lo largo de 1 hora con 50 minutos, sin intermedios, los asistentes se convierten en los confidentes de Tessa, interpretada por Regina Blandón, quien de forma magistral utiliza el espacio y los objetos para introducir al público en su historia, en su entorno laboral y familiar, incluso, en una relación sentimental que sin previo aviso termina con un acto de abuso sexual que desmorona por completo el mundo y todas las creencias sobre la justicia y el sistema legal de la protagonista.

Prima Facie recuerda que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre una agresión sexual cada día. “Mira a tu izquierda, mira a tu derecha… una de nosotras”, señala Regina Blandón encarnando a Tessa. Mientras que el público con un nudo en la garganta, guarda un silencio que lastima antes de estallar en aplausos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver Prima Facie?

La obra Prima Facie se presenta en el Foro Cultural Chapultepec por una temporada muy corta. Sin embargo, confiamos en que, debido a su éxito, Regina Blandón anuncie más fechas en cartelera.

Las fechas disponibles son las siguientes:

Viernes 26 de septiembre: 8:00 pm

Sábado 27 de septiembre: 7:00 pm

Domingo 28 de septiembre: 5:00 pm

Los precios de los boletos van de los $660 a los $885 pesos y están a la venta a través de Ticketmaster o en las taquillas del recinto. ¿Te lo vas a perder?

