EDC México 2026 confirma fechas del festival y preventas para conseguir boletos early owl
Ya es un hecho, EDC México 2026 volverá a tener tres días de fiesta y la venta general de boletos ya casi comienza, para que puedas estar preparado
Se acaba de confirmar el Electric Daisy Carnival ( EDC ) México 2026, con una edición que promete grandes sorpresas con los mejores Djs del mundo, para hacer vibrar la Ciudad de México durante el 20, 21 y 22 de febrero del próximo año.
La fiesta de EDC volverá a ser de tres días y se mantendrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para que miles de personas puedan disfrutar de este festival que ya se ha convertido en toda una tradición para la capital.
¿Cuándo será EDC México 2026?
Fue a través de sus redes sociales oficiales en donde hicieron el anuncio. Y ellos lo describieron a la perfección: “Desde quienes estuvieron en el primer drop, hasta los que vivieron su primera edición este año... Tú ya eres parte de esta historia”.
EDC será el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero, paralizando a toda la capital del país con un ambiente de música electrónica que solamente puede verse durante estos días.
¿Cuándo será la preventa de EDC México 2026?
Por si fuera poco, el anuncio también confirmó la fecha de preventa y la venta general, para que las personas puedan conseguir la venta anticipada y asegurar su lugar en
EDC
2026:
- Preventa Banamex: 17 de septiembre, a partir de las 14:00 horas
- Venta general: 18 de septiembre, a partir de las 14:00 horas
¿Cuánto costarán los boletos de EDC México 2026?
Todavía no se han anunciado los precios oficiales, sin embargo, es un hecho que aumentarán en comparación al año pasado. Las filtraciones indican que el costo del acceso general sería de:
- Abono general (early owl): $4,172
- Abono Comfort Pass (early owl): $5,989
- Abono Citibanamex Plus (early owl): $7564
Así sería el costo en la venta anticipada, aunque la fase 1 podría elevar el costo de manera considerable, por lo que si eres fan del festival, lo mejor será comprarlos en preventa y no esperar a que salga el cartel.
