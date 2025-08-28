EDC México 2026 confirma fechas del festival y preventas para conseguir boletos early owl

Se acaba de confirmar el Electric Daisy Carnival ( EDC ) México 2026, con una edición que promete grandes sorpresas con los mejores Djs del mundo, para hacer vibrar la Ciudad de México durante el 20, 21 y 22 de febrero del próximo año.

La fiesta de EDC volverá a ser de tres días y se mantendrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para que miles de personas puedan disfrutar de este festival que ya se ha convertido en toda una tradición para la capital.

¿Cuándo será EDC México 2026?

Fue a través de sus redes sociales oficiales en donde hicieron el anuncio. Y ellos lo describieron a la perfección: “Desde quienes estuvieron en el primer drop, hasta los que vivieron su primera edición este año... Tú ya eres parte de esta historia”.

EDC será el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero, paralizando a toda la capital del país con un ambiente de música electrónica que solamente puede verse durante estos días.

¿Cuándo será la preventa de EDC México 2026?

Por si fuera poco, el anuncio también confirmó la fecha de preventa y la venta general, para que las personas puedan conseguir la venta anticipada y asegurar su lugar en EDC 2026:



Preventa Banamex: 17 de septiembre, a partir de las 14:00 horas

a partir de las 14:00 horas Venta general: 18 de septiembre, a partir de las 14:00 horas

Desde quienes estuvieron en el primer drop, hasta los que vivieron su primera edición este año… Tú ya eres parte de esta historia. 💥#EDCMéxico es tu casa. Tu familia. Tu Cielo Eléctrico. 🌈💖

¿Cuánto costarán los boletos de EDC México 2026?

Todavía no se han anunciado los precios oficiales, sin embargo, es un hecho que aumentarán en comparación al año pasado. Las filtraciones indican que el costo del acceso general sería de:



Abono general (early owl): $4,172

Abono Comfort Pass (early owl): $5,989

Abono Citibanamex Plus (early owl): $7564

Así sería el costo en la venta anticipada, aunque la fase 1 podría elevar el costo de manera considerable, por lo que si eres fan del festival, lo mejor será comprarlos en preventa y no esperar a que salga el cartel.

