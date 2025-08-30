Veladas mágicas en el Museo Frida Kahlo: Así serán los recorridos nocturnos con arte y música en vivo

El Museo Frida Kahlo , mejor conocido como la Casa Azul, anunció el lanzamiento de Noche Azul, un programa que permitirá recorrer este emblemático espacio en un horario especial.

Todos los jueves de septiembre 2025 podrás disfrutar una velada única en este inmueble ubicado en el corazón de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Museo Frida Kahlo: ¿Cómo son los recorridos nocturnos en la Casa Azul?

El Museo Frida Kahlo es el lugar donde la artista nació y murió. La casa, ubicada en Londres 247, en Coyoacán, se convirtió en museo en 1958, cuatro años después de su muerte. Aquí es donde se conserva el mundo íntimo de la famosa pintora latinoamericana. Se exhiben pinturas importantes como Viva la vida (1954), Frida y la cesárea (1931), Retrato de mi padre Wilhem Kahlo (1952), entre otros.

En la recámara permanece su cama con el espejo en el techo, con el que Frida pudo retratarse durante su convalecencia después del accidente que sufrió en el autobús, al regresar de la Escuela Nacional Preparatoria.

Este museo también resguarda sus corsés, juguetes, exvotos, joyas y cartas.

Te espera una velada única en nuestra Noche Azul.



Adquiere tu boleto para estos horarios especiales desde https://t.co/dkWxat9VWE



※※※



We have wonderful surprises at Blue Night. Get your ticket for these special hours through:https://t.co/dkWxat9VWE pic.twitter.com/V1zCnfKuBW — Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) August 28, 2025

Precio de los boletos para la Noche Azul en el Museo Frida Kahlo

Las Noches Azules reinventarán la manera de vivir este espacio a la luz de las estrellas, lo que resalta la magia y lo vuelve más íntimo.

Además visitar la Casa Azul, donde Frida creó parte de su obra y compartió su vida con Diego Rivera, se podrá participar en presentaciones musicales y actividades culturales.

Además de conocer los objetos personal de Frida Kahlo, las Noches Azules prometen arte, música y convivencia, creando un ambiente único en la ciudad.

¿Te imaginas recorrer sus jardines de noche y contemplar sus colores a la luz de la luna? Si no te quieres perder la experiencia, aquí te dejamos los precios:



Entrada general: $320 pesos

Nacionales: $160 pesos

Estudiantes y profesores: $60 pesos

Niños y adultos mayores: $30 pesos

Las entradas se pueden adquirir en línea en este enlace .

¿Dónde está el Museo Frida Kahlo?

Londres 247, Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México, CDMX

Horarios:



Martes 10:00 a 18:00 h

Miércoles 11:00 a 18:00 h

Jueves a domingo 10:00 a 18:00 h

Todos los jueves de septiembre para las Noches Azules el horario es el siguiente: 10:00 a 21:00 h.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.