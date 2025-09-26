‘Volver Al Futuro’ celebra su 40 aniversario con proyección especial y menú temático en Cinépolis

Fue un 4 de julio de 1985 el día en que se estrenó Volver Al Futuro, la cinta que elevaría al estrellato mundial al director estadounidense Robert Zemeckis.

A cuatro décadas de su estrenó, esta película sigue siendo un referente dentro de la cultura pop. Algunos críticos consideran que su guion es uno de los más sólidos en toda la historia del cine.

La cinta tiene una duración de 1h con 56 minutos y es protagonizada por Michael J.Fox y Christopher Lloyd. La producción estuvo a cargo de Steven Spielberg.

En el año de su estrenó la película recaudó más de 380 millones de dólares y se convirtió en la película más exitosa del año.

Ahora en su aniversario 40, este clásico de culto regresa a las pantallas mexicanas por un tiempo limitado y la posibilidad de llegar a nuevas audiencias.

Estos son los cines donde se proyectará ‘Volver Al Futuro’

Cinépolis, a través de su revista +Que Cine, anunció que traería de vuelta la cinta a las salas a partir del 23 de octubre.

Las proyecciones estarán disponibles en formato IMAX y 4DX. Con una restauración 4K que te sumergirá en una experiencia nunca antes vista.

Las funciones estarán disponibles en prácticamente todos los complejos de la cadena. Las funciones con menú temático únicamente estarán disponibles en ciertas sucursales de Cinépolis Vip.

Precio de los boletos y menú temático

La preventa para los boletos del reestreno de ‘Volver al Futuro’ será a través de la página o App oficial de Cinépolis a partir del 26 de septiembre.

En la página también podrás encontrar a detalle los cines y horarios en los que estarán disponibles las funciones. Los precios pueden variar dependiendo del complejo, pero no pasarán de los $100 pesos mexicanos.

Las funciones con menú temático serán limitadas. Únicamente los complejos vip de Arcos Bosques, Miyana y Mítikah tendrán este beneficio. El costó del boleto por persona será de $432 pesos mexicanos para adultos y $390 para niños.

Todavía no se han revelado los detalles, pero el menú temático se dividirá en 3 tiempos e incluirá 2 bebidas no alcohólicas. Cinépolis aclaró que los alimentos no se podrán cambiar bajo ninguna circunstancia.

Curiosidades y predicciones de Volver al Futuro

Sin duda una de las películas más controvertidas de la historia. Hasta el día de hoy la cinta de Robert Zemeckis sigue causando conmoción y especulación por su visión del futuro.

El Marty McFly “Perdido” Eric Stoltz fue el actor original para Marty. Estuvo filmando la película durante cinco semanas. Sin embargo, el director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale sintieron que la actuación de Stoltz era demasiado seria y carecía del toque de comedia y energía que querían.



La Máquina del Tiempo Original no era un DeLorean En los primeros borradores del guion, la máquina del tiempo era un refrigerador (nevera). El Doc Brown lo llevaría en la parte trasera de su camioneta a un campo de pruebas atómicas para obtener la energía necesaria para el viaje. La idea fue descartada porque Robert Zemeckis temía que los niños espectadores intentaran imitar el viaje de Marty y se encerraran en sus propios refrigeradores. El DeLorean fue elegido por su diseño futurista y sus puertas de ala de gaviota.



El Título que el Estudio Quería Cambiar Un ejecutivo de Universal Studios, Sidney Sheinberg, envió un memorándum sugiriendo que el título de la película se cambiara a Space Man from Pluto ("El Hombre Espacial de Plutón"). El productor Steven Spielberg intervino de forma brillante: le envió una nota a Sheinberg agradeciéndole por su “memorándum más humorístico” y diciendo que “todos nos reímos mucho”. Avergonzado, Sheinberg nunca volvió a mencionar el cambio de título.



Videollamadas y Pantallas Planas: La película mostró videollamadas en pantallas planas de pared, algo que hoy es cotidiano con servicios como Zoom, FaceTime, o Google Meet, y las Smart TVs .



La película mostró videollamadas en pantallas planas de pared, algo que hoy es cotidiano con servicios como Zoom, FaceTime, o Google Meet, y las . Reconocimiento Biométrico: La casa McFly en 2015 usaba un sistema de seguridad con escáner de huellas dactilares para abrir puertas, una tecnología muy común hoy en día en smartphones y cerraduras inteligentes.



La casa McFly en 2015 usaba un sistema de seguridad con escáner de huellas dactilares para abrir puertas, una tecnología muy común hoy en día en y cerraduras inteligentes. Gafas Inteligentes: Los personajes usan gafas que les permiten atender llamadas o ver contenido, lo que se asemeja a los dispositivos de realidad virtual o gafas inteligentes que existen actualmente.