Todo sobre la Feria del Atole 2025: Fecha y dónde disfrutar de todos los sabores que existen

La Feria del Atole del 2025 ya es una realidad y será una oportunidad perfecta para salir en familia, comer algo delicioso y disfrutar de una de las bebidas tradicionales más antiguas que hay en México. Será del 10 al 12 de octubre y aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

Uno de los grandes atractivos de la Feria del Atole 2025 es la enorme variedad de sabores que podremos encontrar. Sabemos que existen de cempasúchil, de frambuesa, de naranja, de cajeta y en la feria encontraremos muchísimos más, algunos que ni siquiera nos imaginamos.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Atole 2025?

La feria tendrá lugar en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Tendrá una duración de tres días, desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, con ofertas diferentes en cada oportunidad para todos los asistentes.

Específicamente, la feria tendrá lugar en el campo de béisbol de la colonia Canosas, ubicado en Avenida Canosas, entre las calles Clématides y Hacienda de ls Rosas, en la comunidad de Los Héroes, Coacalco.

La feria también nos tiene preparados un desfile del Atole, en donde habrá carros alegóricos y niños de las escuelas locales con disfraces creativos; una actividad que se ha convertido en una tradición y que es uno de los grandes atractivos que podemos encontrar.

¿Qué se puede encontrar en la Feria del Atole 2025?

La atracción principal son todas las bebidas de atole que vamos a encontrar, sin embargo, tendremos una gran variedad de platillos para compañarlo, desde tamales hasta pan dulce, sin mencionar que también habrá espectáculos musicales y presentaciones de danza folclórica.

Y claro, también podremos disfrutar de la coronación de la Reina del Atole, un evento simbólico para la belleza y la tradición en Coacalco, como un ejemplo de la importancia que tiene esta fecha en el municipio.

