Torneo de The King of Fighters 2002 en Iztapalapa: Fecha, registro y premios

La alcaldía Iztapalapa alista un torneo gratuito de The King of Fighters 2002 Unlimited Match (KOF 2002 UM) para celebrar el aniversario del Centro Cultural Iztapalapa (CCI).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La cita es el domingo 7 de septiembre, de 13:00 a 16:00 horas, en el Centro Cultural Iztapalapa (Combate de Celaya s/n, U.H. Vicente Guerrero, CDMX).

Costo de inscripción al torneo The King of Fighters 2002 Unlimited Match

Si creciste con las “retas de maquinitas”, este torneo es una oportunidad perfecta para revivir esa vibra—ahora en un escenario comunitario y con todo el ambiente gamer de Iztapalapa.

La inscripción es sin costo y hay premio sorpresa para la persona ganadora. El registro lo puedes hacer en el siguiente enlace . El anuncio oficial y los detalles fueron difundidos por el CCI.

¿De qué va KOF 2002 UM?

KOF 2002 UM es la versión mejorada del clásico “dream match” de SNK, famosa por permitir enfrentamientos sin seguir una historia específica y por reunir a decenas de peleadores de distintas entregas.

De acuerdo a expertos, la edición Unlimited Match incluye ajustes de balance, más modos y un enorme plantel que, en su lanzamiento para consolas/arcade, llegó a 66 personajes toda una fiesta para armar equipos de tres.

Street Fighter II cumple 32 años de su lanzamiento [VIDEO] Street Fighter II fue lanzado en marzo de 1991; se convirtió en un clásico de los videojuegos y uno de los más emblématicos y populares de aquella época.

En PC y PS4 recibió mejoras para el juego en línea con rollback netcode, lo que hizo mucho más estable la experiencia competitiva a distancia; además, en Steam se listan sus especificaciones y modos actuales.

Aunque el torneo en Iztapalapa es presencial, estos datos sirven para entender por qué el título sigue vigente entre la comunidad

Reglas y estilo de juego de KOF 2002 UM

La estructura clásica de KOF se mantiene: batallas 3 vs 3 y rotación de personajes hasta agotar el equipo. En competencias, es habitual vetar jefes y evitar repetir el mismo personaje o su versión EX dentro del mismo equipo.

KOF 2002 UM también conserva y pule el Max Mode, clave para extender combos y castigar errores del rival, lo que lo vuelve un juego tan técnico como espectacular.

Entre su plantel masivo, su ritmo rápido y la profundidad de sus sistemas de cancels, KOF 2002 UM recompensa el entrenamiento y la estrategia, pero también es ideal para quienes quieren volver a jugar a sus íconos favoritos por puro nostalgia-fighter.

Tips para participantes del KOF 2002 UM en Iztapalapa

Regístrate con anticipación y llega con tiempo para el rol de partidas

y llega con tiempo para el rol de partidas Practica formaciones 3-3-3 con sinergias claras (zoning, presión y ancla)

con sinergias claras (zoning, presión y ancla) Repasa activaciones de Max Mode y confirms básicos: serán tu diferencia en clutches.

¡Aparta tu lugar, arma tu team y demuestra quién es el mejor en Iztapalapa !

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.