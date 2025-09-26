Peleas con la Fiscalía y hasta un posible culpable; todo lo que debes de saber del documental sobre el caso de Debanhi

El documental Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? , disponible en HBO Max, revive uno de los casos más emblemáticos de los feminicidios en México.

La producción expone los hechos en torno a la desaparición y muerte de Debanhi Escobar en 2022, pero también profundiza en el dolor y la lucha de sus padres, Mario y Dolores Escobar, quienes han cuestionado las versiones oficiales de las autoridades.

Paso a paso para la creación de Debanhi Escobar

La producción recoge testimonios de familiares, expertos y periodistas que han seguido de cerca el caso. Además, expone teorías sobre lo que ocurrió la madrugada de su desaparición, como la posibilidad de que el cuerpo de Debanhi haya sido colocado en la cisterna tiempo después.

También se muestran las fallas en el manejo de evidencias, como la aparición de pertenencias en diferentes compartimentos del tanque de agua del motel.

El papel de la Fiscalía y las acusaciones

A más de tres años del feminicidio, el caso sigue sin resolverse. Mario Escobar ha señalado que los cambios en el gobierno federal y en el poder judicial han retrasado la investigación.

Actualmente, una gerente y una recepcionista del motel enfrentan acusaciones de falsedad de declaraciones y encubrimiento, pero no hay una persona señalada directamente como responsable del crimen.

Una desaparición que marcó a México

Debanhi , de apenas 18 años, desapareció el 8 de abril de 2022 tras asistir a una fiesta en Monterrey, Nuevo León. Trece días después, su cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en un motel de la zona.

La imagen de la joven abandonada en la carretera por un taxista se volvió viral y convirtió el caso en un símbolo de las fallas en el sistema de justicia y de la violencia de género en el país.

Contradicciones en las investigaciones

La Fiscalía de Nuevo León primero sostuvo que se trató de un accidente; sin embargo, posteriores peritajes revelaron que Debanhi presentaba un fuerte golpe en el cráneo y posibles signos de abuso sexual.

Lo que, según el documental, provocó una pelea entre el fiscal y el padre de la joven; además, la familia sostiene que podrían saber quién mató a Debanhi.

En total, se han realizado dos autopsias y tres necropsias con resultados contradictorios: mientras algunos señalan asfixia, otros apuntan a una contusión como causa de muerte.

¿Dónde ver el documental ‘Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?’?

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? está disponible exclusivamente en HBO Max , plataforma de streaming que ha apostado por producciones documentales de alto impacto social en México y América Latina.

Los usuarios pueden acceder a la serie, que estrena capítulo cada semana, tanto en dispositivos móviles como en televisores inteligentes.

