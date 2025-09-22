Seres espeluznantes y terroríficos en la edición Yokai del Bazarcito japonés de CDMX

El Bazarcito japonés buscará sorprender a los habitantes de la Ciudad de México durante octubre con su edición Yokai ante la aproximación de Halloween y Día de Muertos, celebraciones destacadas a nivel internacional.

En la edición Yokai, los visitantes podrán conocer más sobre los seres místicos y aterradores de la cultura japonesa, mientran disfrutan de delicias gastronómicas y diferentes actividades en el que podrán participar todos los integrantes de la familia.

¿Cuándo será el Bazarcito japonés del terror?

El Bazarcito Japonés edición Yokai se realizará los próximos 18 y 19 de octubre, de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la Asociación México Japonesa. La entrada es totalmente libre, sin embargo, los interesados en asistir deberán registrarse en el siguiente enlace para garantizar su entrada.

¿Qué actividades habrá en el bazar japonés?

Tanto grandes como chicos podrán participar en concursos, pasarelas de disfraces y talleres, así como disfrutar de los puestos de comida y venta de productos originales, por ejemplo dulces, artículos para el hogar, decoraciones, entre muchas otras cosas más a precios especiales.

¿Se permiten mascotas?

Debido a que se espera una gran asistencia al tratarse de un evento especial no se permitirá la entrada de mascotas con el objetivo de garantizar la seguridad tanto del animal como los visitantes.

¿Qué son los Yokai?

Los yokai son criaturas sobrenaturales del folclore japonés que suelen aparecer en las historias de terror, aunque no todos son considerados malignos. Son vistos como entidades que hacen alusión a fenómenos naturales y en las creencias suelen habitar en casas o en elementos naturales como ríos, árboles y montañas.

Los yokai pueden adoptar diversas formas, desde animales con poderes o hasta objetos inanimados que de repente cobran vida. Pueden ser protectores, traviesos, groseros o peligrosos.

