Los infectados se apoderarán de la CDMX en la Marcha Zombie 2025

Los infectados se apoderarán de la CDMX pues ya hay fecha de la Marcha Zombie 2025 , así que ve pensando en tu disfraz para aterrorizar las calles sin dejar de lado la creatividad, altruismo y tolerancia.

¿Cuándo será la Marcha Zombie 2025 en CDMX?

La Marcha Zombie 2025 se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución a las 16:00 horas con destino al Zócalo capitalino.

Además, a las 15:40 horas se llevará a cabo el icónico baile de Michael Jackson dirigido por Pepe Márquez.

Marcha Zombie 2025 de CDMX es con causa

Este evento tiene como objetivo que los participantes salgan de la rutina y un recordatorio de que estamos vivos y nuestros días en el mundo están contados.

Es muy importante destacar que la Marcha Zombie 2025 no solo se trata de diversión pues también es un evento con causa, así que no olvides llevar un kilo de arroz, frijol o cualquier alimento no perecedero o enlatado para el banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos.

Recomendaciones para disfrazarte de zombie

Si no sabes cómo zombificarte, aquí te damos algunas opciones:

Si no tienes ideas de cómo disfrazarte de zombie, aquí te compartimos algunas recomendaciones:



No importa la vestimenta, puedes utilizar cualquier prenda, hazle varios cortes con las tijeras o rázgala para que se vea más real.



Ensucia la ropa con colores negro, marrón y verde, puedes diluir pintura con una brocha manchar las prendas.



Utiliza maquillaje para crear heridas uy aplica vaselina o jabón líquido a la ropa para darle un brillo asqueroso.



Si quieres un toque más real, puedes preparar gelatina roja y esparcirla como sangre coagulada.



Cose o pega trozos de basura en las prendas.

Cabe destacar que posteriormente se llevarán a cabo las celebraciones del Día de Muertos y habrá otros eventos en la capital del país y en adn Noticias te mantendremos al tanto para que no te los pierdas.

