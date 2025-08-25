Wired Summit: The Big Interview, innova con sus temáticas; fecha y dónde conseguir boletos

WIRED Summit se celebrará por cuarta vez en la Ciudad de México (CDMX), este 18 de septiembre, en Expo Santa Fe.

WIRED es el título donde se hace realidad el mañana. Es la fuente esencial de información e ideas que dan sentido a un mundo en constante cambio. Inspiramos para conectar, cuestionar y transformar el porqué de las cosas, acercando a nuestras audiencias con los expertos que hacen el cambio día a día en nuestro entorno y sociedad.

¿Qué es WIRED Summit: The Big Interview?

WIRED Summit: The Big Interview powered by Nissan es una serie de conversaciones en vivo con las mentes que están redefiniendo el rumbo del mundo. Desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial, pasando por neurociencia, sostenibilidad, salud y equidad, cada entrevista es una inmersión profunda en las ideas que transforman nuestra era.

Curado por el equipo editorial de WIRED en Español, este formato íntimo y provocador reúne a líderes globales, pensadores audaces y agentes de cambio para explorar los dilemas éticos, las oportunidades tecnológicas y las narrativas que configuran el mañana.

Más que un evento, es una plataforma de pensamiento crítico, inspiración y conexión. Una ventana privilegiada para entender el poder detrás de la innovación. Una invitación a escuchar, cuestionar y participar.

Las temáticas que tendremos este año serán:

1. La conquista del espacio: descubrimientos y aprovechamiento económico

2. IA: Las claves pendientes para una verdadera revolución más allá de la productividad

3. Emprendimiento, mujeres y tecnología: asignaturas pendientes y casos de éxito

4. Nuevas formas de seguridad en un contexto geopolítico y de armamento creciente

5. Medio ambiente: las tecnologías que protegerán el planeta

6. Entretenimiento y nuevas tecnologías

7. El futuro de la computación cuántica

8. Neurociencia: el próximo gran avance en la comprensión de la mente

9. Salud, desinformación y las nuevas batallas contra la pseudociencia

Esta edición de WIRED Summit cuenta con grandes aliados como: ADN40, UnoTV, The Markethink, NEO Comunicaciones y Heraldo Media Group. Para más información sobre el evento, visita nuestra página WIRED Summit y mantente al pendiente de nuestras redes sociales:

IG: WIRED en Español

X: WIRED en Español

FB: WIRED en Español

Para la compra de boletos de WIRED Summit 2025, visita la siguiente página: WIRED SUMMIT MÉXICO Y LATINOAMÉRICA . Los precios van de los 1,800 a los 3,500 pesos.

