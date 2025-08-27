¡Ya empezó! Tequila, Perseidas y alebrijes en la Noche de Museos de agosto en CDMX

La Noche de Museos del mes de agosto ya comenzó, pero todavía estás a tiempo de correr a alguno de los recintos de la CDMX que ofrecen actividades y visitas guiadas gratuitas.

Si estás listo para vivir experiencias inolvidables, a continuación, en adn40, te compartimos la lista de las actividades imperdibles de la Noche de Museos de agosto.

Lista de actividades de la Noche de Museos

La Noche de Museos es una fiesta cultural que se celebra en la CDMX el último miércoles de cada mes. En estos días, los distintos museos participantes ofrecen a los visitantes actividades especiales, visitas guiadas gratuitas, conciertos, etcétera. Durante la octava edición de la Noche de Museos 2025, la Secretaría de Cultura de la CDMX ofrece las siguientes opciones:

Perseidas: lluvia de estrellas

Si eres fan de la astronomía y de la observación de astros no te puedes perder esta experiencia que ofrece el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Habrá actividades gratuitas que combinan ciencia, diversión y observación nocturna para toda la familia.

Sede: Planetario Luis Enrique Erro, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Horario: A partir de las 17:00 horas

🌃 Noche de Museos de Agosto🌟



¡Mañana 27 de agosto!✨La Lluvia de Estrellas Perseidas iluminará el cielo de nuestra Noche de Museos en el @PLEE_IPNoficial .



A partir de las ⏰17:00 horas, la 🎟️entrada es libre y sin registro previo. #NochedeMuseos #DóndeIr #planetariocdmx pic.twitter.com/sxdC8JNWpZ — Planetario Luis Enrique Erro IPN (@PLEE_IPNoficial) August 26, 2025

“Diego y Frida: Un Universo CDMX”

Se trata de una exposición con más de 300 imágenes, fotografías y proyecciones que muestran la obra y vida de los dos grandes artistas mexicanos.

Horario: 17 a 20 horas

Sede: Librería Porrúa, ubicada en República de Argentina 15, Centro Histórico, con un costo de $300

Museo Nacional de la Cruz Roja Mexicana

Recorridos guiados por la exposición de lo que sucedió en el terremoto de 1985. La entrada es libre.

Horario: 18 a 21 horas

Sede: Museo de la Cruz Roja Mexicana

“Festival Afrodescendencias en la Ciudad de México: Memoria histórica y resistencia”

Se trata de una fiesta en la que podrás gozar de cumbias rancheras con “La Negra Mexa y sus cumbiancheras”.

Horario: Entrada a las 18:30 horas

Sede: Museo Panteón San Fernando



¿Cómo puedo obtener el pase libre para la Noche de Museos?

Para obtener el pase libre a la Noche de Museos no necesitas un pase único, ya que la entrada a la mayoría de las actividades es gratuita. Debes consultar las redes sociales oficiales de la Noche de Museos o la Cartelera de la Ciudad de México para conocer el programa del último miércoles del mes y buscar los eventos de entrada libre, ya que algunas actividades podrían requerir registro previo o tener cupo limitado.

