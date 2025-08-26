All you need is love: Concierto tributo a The Beatles gratis en CDMX

Todo lo que necesitas es amor y un concierto tributo a The Beatles gratis y como parte de la Noche de Museos la banda Los Big Bens darán un concierto en el Palacio de Minería, uno de los recintos más bonitos de la CDMX.

Si te gusta mucho la música de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr no te puedes perder el concierto tributo a The Beatles donde escucharás sus más grandes éxitos.

Concierto tributo a The Beatles gratis

El miércoles 27 de agosto de 2025 en el Palacio de Minería se llevará a cabo el concierto tributo a The Beatles gratis. El evento comienza a las 19:30 horas y el cupo es limitado a 200 personas.

Por ello, te recomendamos que llegues antes para que no te quedes fuera y disfrutes de este concierto y escuches en vivo “And I Love her”, “Yesterday”, “Hey Jude”, “Love Me Do” y mucho más.

¿Cómo llegar al Palacio de Minería?

El Palacio de Minería se encuentra ubicado en Tacuba 5 en el Centro Histórico. La forma más sencilla de llegar es en el Metro, solo deberás bajarte en la estación Bellas Artes de la línea 2 u 8. Posteriormente solo deberás caminar un par de calles.

También puedes utilizar la línea 4 del Metrobús y bajar en la estación Bellas Artes y caminar.

¿Quiénes son Los Big Bens?

Los Big Bens son una de las bandas tributo de The Beatles más reconocidas en México. Han homenajeado al cuarteto de Liverpool en festivales, foros culturales y escenarios internacionales.

Su espectáculo “Imagina” es un recorrido por varias etapas de The Beatles, desde los años del “She Loves You”, hasta Abbey Road. Así que no te puedes perder este espectáculo.

Datos que no conocías de The Beatles

The Beatles comenzaron llamándose Black Jacks, Quarrymen, Johnny and the Moondragons y The Silver Beetles.

Cada uno de los integrantes de The Beatles tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, California, una como banda y otra por sus carreras como solistas.

The Beatles innovaron en muchos aspectos y uno de ellos fueron los booklet o libritos donde se incluían las letras de sus canciones.

Además, hicieron popular el “signo de los cuernos” que se convirtió en un símbolo por excelencia del rock.

