Dónde probar Chiles en Nogada 2025 en CDMX: alta cocina para celebrar las fiestas patrias

Las fiestas patrias se acercan y con ellas la temporada de uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana: el chile en nogada. Del 7 de agosto al 30 de septiembre, Grupo Carolo reúne a algunos de los chefs más reconocidos de la CDMX para ofrecer interpretaciones únicas de esta joya culinaria. Desde las versiones clásicas hasta las más innovadoras, cada restaurante propone su sello personal para celebrar el orgullo de México con tradición y creatividad.

Además, como parte de esta experiencia, con la compra de un chile en nogada recibirás de cortesía una copa de vino rosado Whispering Angel, considerado el maridaje perfecto para realzar los sabores dulces y salados de este platillo emblemático.

Sazón tricolor en cada restaurante

En Emilio, el chef Alberto Rojo propone un chile reinterpretado : pimiento escalibado relleno de carrillera de cerdo con nogada tradicional y frutos al jerez, acompañado de un vino San Juanito Syrah-Malbec 2021.

En Carolo, el chef Isaac Herrera mantiene la esencia clásica con un chile poblano asado, relleno de picadillo de carne y frutas, cubierto con nogada cremosa y granada fresca. El maridaje recomendado es un Alebrino del Valle de Parras.

Por su parte, en Blanco Colima y Blanco Castelar, el chef Alfredo Carbajal ofrece un chile tatemado y capeado relleno de cerdo pelón y wagyu, servido con nogada tradicional y granada. Se sugiere acompañar con un Monte Xanic Cabernet-Merlot.

En El Aduanero, Carbajal sorprende con una versión sin lácteos, rellena de pulpa de res y cerdo, bañada en nogada con licor de ciruela. El vino naranja RG de Coahuila es el maridaje ideal.

Creatividad e innovación

El chef Mike Dávila, en Cachava, ofrece un chile poblano tatemado al carbón, relleno de rib eye ahumado y lomo de cerdo, cubierto con nogada cremosa y maridado con un Vinisterra Nebbiolo de Baja California.

En Aromas, el chef Jetro Camargo crea una opción vegetariana: chile poblano relleno de picadillo de setas y frutas con nogada ligera, acompañado de un Cordus Ensamble Selección.

Finalmente, en Casa Ó, los chefs Erendi Estrada e Isaac Herrera presentan una propuesta dulce: un entremet de chile en nogada que combina dacquoise de nuez, mousse de plátano macho y compota de manzana con chile poblano confitado, recomendado con un Tres Raíces Pinot Noir de Guanajuato.

Dónde disfrutar estas creaciones

Los restaurantes participantes se ubican en distintas zonas de CDMX y área metropolitana:

Emilio: Av. Emilio Castelar 107, Polanco.

Carolo: Juan Salvador Agraz 44, Santa Fe.

Blanco Colima: Colima 168, Roma Norte.

Blanco Castelar: Av. Emilio Castelar 163, Polanco.

El Aduanero: Av. Sor Juana Inés de la Cruz 280, Tlalnepantla.

Cachava: Paseo de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas.

Aromas: Parque Duraznos 39, Bosques de las Lomas.

Casa Ó: Monte Líbano 245, Lomas de Chapultepec.



Una experiencia para celebrar a México

Los Chiles en Nogada de Grupo Carolo no solo rescatan la tradición, también la enriquecen con creatividad y propuestas de alta cocina mexicana. Este recorrido culinario es una oportunidad única para disfrutar sabores, historia y orgullo nacional en un ambiente festivo que celebra a México desde su mesa.

