Ardidas y Dolidos: Exalumnos de la Academia te invitan al karaoke dedicado al desamor

¡Ay, dolor, ya me volviste a dar! Los mexicanos sabemos que también de dolor se canta y esta es precisamente la premisa con la que nace el show Ardidas y Dolidos, un divertido espectáculo que te invita a cantarle al despecho y que tiene solo dos funciones en agosto, en la CDMX .

¿Tienes tiempo? Entonces, te contamos todos los detalles de este mega karaoke en el que participan exalumnos de la Academia como Lety López y Ricardo Ache.

¿De qué se trata el show Ardidas y Dolidos?

¿Te rompieron el corazón? Ardidas y Dolidos no es un concierto común y corriente, se trata de un karaoke en el que los artistas interactúan con el público y, durante cinco horas, interpretan junto con los asistentes más de 150 canciones que se convirtieron en íconos para los despechados, a lo largo de cuatro décadas.

“Tenemos canciones de todas las épocas, de Mentiras el musical, de Ricardo Arjona, Lupita D’Alessio, Clarín León, Cristian Nodal, Julión Álvarez, de Fey, de Kabah, hasta Maluma se coló”, nos cuentan Lety López y Ricardo Ache.

¿Cuál es tu canción de señora dolida que pides en el karaoke? Cada uno de los temas es una historia de desamor, de amor, de separación, de despedidas, de recuerdos imborrables, que seguro le llegarán a tu corazón dolido.

“Le cantamos al amor, al despecho, cuando uno se queda ardido y, ¿por qué te fuiste? Canciones cortavenas”, nos cuentan entre risas.

¿Lety López y Ricardo Ache nos cuentan por qué cantarle al desamor?

Y es que, ¿quién no ha estado despechado? Por eso, Ardidas y Dolidos te invita a sacar ese dolor en un show interactivo en el que no solo vas a escuchar canciones de desamor, sino que también puedes pedir esa que habla de tu historia e incluso puedes cantarla.

“Todos hemos estado despechados, todos hemos pasado por ahí, tenemos nuestras historias y existen canciones que de verdad embonan con lo que estamos viviendo o nos hacen recordar épocas de nuestra vida o personas”, nos platicó Lety López.

Ricardo Ache nos cuenta que los asistentes siempre encuentran la canción que les duele, porque cuentan con un amplio repertorio y duetos que te van a ayudar a hacer catarsis grupal y olvidar al cucaracho y a la ingrata.

“De repente, si llega gente que nos pide las canciones e incluso tienen la oportunidad de tener el micrófono en la mano y soltar la voz. Luego salen unas voces increíbles en el público que hasta les quitamos el micrófono para que no nos vayan a quitar la chamba”, bromea Ricardo Ache.

El exalumno de la Academia nos explica que no se necesita ser un amante de los karaokes para ir al show, pues se trata de un concierto en el que puedes participar aunque no tengas la voz perfecta. “Lo que importa es el sentimiento, porque lo que quieres es sacar eso que traes dentro para expresarlo y que te ayude a sanar las heridas que llevas dentro”.

“Hay muchas canciones que nos permiten bajar con el público, sentarnos en su mesa, acompañarlos a que se tomen un tequilita. Se trata de un show super sanador para el alma, sales feliz como drenado, contento”, comenta.

Por su parte, Lety López asegura que se trata de un espectáculo ideal para ir en familia, con amigos y pasarla muy divertido, “pues en cinco horas tendrás oportunidad de cantar, de llorar, de bailar, y hasta de sanar y salir renovado”.

¿Quiénes participan en Ardidas y Dolidos?

El show cuenta con la participación de cantantes que son exalumnos de la Academia y artistas de teatro musical, que alternan en el escenario para regalarle al público canciones vibrantes y llenas de emoción.



Laura Caro

Lety López

Ricardo Ache

Marco More

Frank Di

Carlos Fonseca

Natalia Moguel

Mariana Torres

¿En dónde se presenta Ardidas y Dolidos?

¿Estás dolido, estás ardida? Entonces, no lo pienses más, ya tienes lo que se necesita para cantarle al desamor en el espectáculo interactivo más divertido de la temporada. Lety López, Ricardo Ache y el resto del elenco de Ardidas y Dolidos te esperan en el Centro de Espectáculos CEV.



Dirección: Av. Miguel Ángel de Quevedo 687, Coyoacán, CDMX

Fechas: 22 y 30 de agosto, en punto de las 21:00 horas.

Después, el show Ardidas y Dolidos se va de gira, porque también hay desamor en otras partes de la República mexicana:



Guadalajara: septiembre

Tijuana y Mexicali: octubre

Mérida: noviembre

Puebla y Querétaro

Manténte al pendiente de las fechas exactas de su gira en sus redes sociales.

¿Cómo conseguir boletos para Ardidas y Dolidos?

Para reservar los boletos debes de enviar un mensaje al número de whatsapp: 55 25 633694.

Así que ya lo sabes, si alguna vez te han roto el corazón, si alguna canción te ha salvado, o si necesitas cantar a todo pulmón para sanar, Ardidas y Dolidos es para ti. ¿Te lo vas a perder?

