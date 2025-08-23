Lectura de tarot, criaturas fantásticas y todo sobre el Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025
El Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025 invita a desconectarse de la rutina y sumergirse en un mundo de fantasía, checa todo lo que debes saber.
Este 2025, el Desierto de los Leones se transformará con la llegada del Festival Medieval de Hadas y Duendes. Un evento perfecto para sumergirse en un mundo encantado lleno de magia, historia y diversión para toda la familia. El parque posee por sí solo un toque mítico y con este evento realmente sentirás que estás viviendo en dicho período histórico.
El 19 de octubre las y los visitantes disfrutarán una jornada inolvidable con música en vivo y seres fantásticos en un ambiente medieval.
¿Cuándo es el Festival Medieval 2025?
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Lugar: Exconvento del Desierto de los Leones, Ciudad de México
- Horario: Evento de 10:00 horas a 17:30
Actividades del Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025
El
Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025
invita a desconectarse de la rutina y sumergirse en un mundo de fantasía. Desde primeras horas de la mañana, los senderos del parque se llenarán de:
- Música medieval con gaitas
- Bailes de princesas y danza árabe
- Combates espectaculares entre caballeros y guerreras
- Juegos interactivos y espectáculos fantásticos
- Mercadillo medieval con artesanías, joyería, literatura, atuendos, juguetes y más
- Oferta gastronómica y bebidas temáticas
- Lectura de runas, tarot, terapias con ángeles, sanación con hadas y duendes
Costos del Festival Medieval 2025
El Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025 es una experiencia perfecta para toda la familia. La entrada es gratuita para niños menores de 10 años, mientras que el boleto general tiene un precio de $200 pesos por persona (más cargos). Personas con discapacidad y adultos mayores podrán acceder con un costo preferencial de $150 pesos.
El Parque Nacional Desierto de los Leones, con una superficie total de mil 529 hectáreas, es un espacio natural, hábitat de cinco especies endémicas de mamíferos y 94 aves migratorias.
