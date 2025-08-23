Lectura de tarot, criaturas fantásticas y todo sobre el Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025

Este 2025, el Desierto de los Leones se transformará con la llegada del Festival Medieval de Hadas y Duendes. Un evento perfecto para sumergirse en un mundo encantado lleno de magia, historia y diversión para toda la familia. El parque posee por sí solo un toque mítico y con este evento realmente sentirás que estás viviendo en dicho período histórico.

El 19 de octubre las y los visitantes disfrutarán una jornada inolvidable con música en vivo y seres fantásticos en un ambiente medieval.

¿Cuándo es el Festival Medieval 2025?

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Lugar: Exconvento del Desierto de los Leones, Ciudad de México

Horario: Evento de 10:00 horas a 17:30

Actividades del Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025

El Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025 invita a desconectarse de la rutina y sumergirse en un mundo de fantasía. Desde primeras horas de la mañana, los senderos del parque se llenarán de:



Música medieval con gaitas

Bailes de princesas y danza árabe

Combates espectaculares entre caballeros y guerreras

Juegos interactivos y espectáculos fantásticos

Mercadillo medieval con artesanías, joyería, literatura, atuendos, juguetes y más

Oferta gastronómica y bebidas temáticas

Lectura de runas, tarot, terapias con ángeles, sanación con hadas y duendes

Costos del Festival Medieval 2025

El Festival Medieval de Hadas y Duendes 2025 es una experiencia perfecta para toda la familia. La entrada es gratuita para niños menores de 10 años, mientras que el boleto general tiene un precio de $200 pesos por persona (más cargos). Personas con discapacidad y adultos mayores podrán acceder con un costo preferencial de $150 pesos.

El Parque Nacional Desierto de los Leones, con una superficie total de mil 529 hectáreas, es un espacio natural, hábitat de cinco especies endémicas de mamíferos y 94 aves migratorias.

