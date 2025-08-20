¡Justo en la infancia! Cuentos de la Calle Broca tendrán maratón en la CDMX; esto sabemos

¿Te acuerdas de los Cuentos de la Calle Broca? Se trata de una de las series más famosas de los noventa y que muy pronto llegará a la CDMX con un maratón que llenará de nostalgia a quienes crecimos en los 90.

Si estás listo para recordar las mejores historias de tu infancia, te recomendamos que sigas leyendo porque, en adn40, te daremos todos los detalles de este evento imperdible en la CDMX.

¿Dónde pasaban los cuentos de la calle Broca?

Los Cuentos de la Calle Broca son una divertida colección de cuentos escritos por el francés Pierre Gripari. La serie cuenta con 26 cuentos inspirados en los que se publicaron en el libro en 1967. Cada cuento tenía una duración aproximada de 13 minutos.

Los niños de los noventa solíamos llegar de la escuela y encender el televisor para sintonizar Los Cuentos de la Calle Broca, que se transmitían por el Canal Once Niños, donde las historias disparatadas como los zapatos enamorados, la bruja de la calle Mouffetard y la historia de Lustucru o La señora El piso está muy abajo, terminaron conquistando a chicos y grandes.

¿Dónde puedo ver cuentos de la calle Broca en CDMX?

Los Cuentos de la Calle Broca ya no se transmiten regularmente en el Canal Once; sin embargo, los niños de los 90 podrán ver todos los capítulos en un maratón que se llevará a cabo en la CDMX.

, un lugar ubicado en Jesús María 42, Centro Histórico de la Cdad. de México, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Cuándo: 5 de septiembre de 2025, a partir de las 7 p.m.

Precio: Deberás adquirir un combo

¿Qué habrá en el Maratón de la calle Broca?

Los amantes de Los Cuentos de la Calle Broca podrán disfrutar de este divertido maratón de 26 capítulos, mientras disfrutan de una deliciosa pizza, en este divertido restaurante temático.

La extraña pizza ofrecerá a los asistentes escenografías instagrameables, platillos y bebidas temáticas y merch de la serie. Pero, esto no es todo, porque si eres súper fan de Los Cuentos de la Calle Broca, la Extraña Pizza te invita a ir disfrazado para que participes en el divertido concurso de disfraces.

Desempolva al niño o a la niña que llevas dentro y lánzate al maratón de Los Cuentos de la Calle Broca, el próximo 5 de septiembre, en la CDMX.

