Un casco y una foto, claves que apuntan al crimen organizado en la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco

Ana Amelí, salió de su casa y no volvió. La noche del 12 de julio de 2025 fue la última vez que la vieron con vida. A un año de su desaparición, no hay avances en las investigaciones.

La joven de 20 años, escaló el Pico del Águila, en el Ajusco, en la Ciudad de México. Vestía una chamarra blanca con forro azul, pantalón verde tipo militar, sudadera verde, playera azul y botas café para escalar. Se desplegaron jornadas de búsqueda pero hasta el día de hoy, no hay ningún rastro de Ana Amelí.

El 25 de mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione cualquier información clave para localizar a Ana Amelí.

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¿Por qué la familia acusa al crimen organizado en la desaparición de Ana Amelí?

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, informó que la búsqueda de su hija continúa con el apoyo gratuito de agencias de seguridad nacionales e internacionales, las cuales utilizan nuevas tecnologías para obtener pistas sobre su paradero.

La madre buscadora sostuvo que mantiene la sospecha de que Ana pudo haber sido víctima del crimen organizado, al señalar que hubo contradicciones sobre el grupo con el que subió al Ajusco y las circunstancias de su desaparición.

“Sí creemos que pudo haber sido crimen organizado que pudo habérsela llevado. Yo como mamá lo dije desde un principio, desde esa corazonada que siempre nos da, el que a mi hija le hayan sacado una foto arriba con un grupo con el que no iba, porque después dijeron que no iba y luego que sí iba, y empezaron a haber contradicciones. Pues, a mí me dio la corazonada de que con esa foto y con el casco que le prestaron a ella, se la llevaron de ahí”, expresó en entrevista para adn noticias.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las investigaciones y pidió que su hija sea devuelta con vida. “Que me la devuelvan... y nada más nos avisen dónde para ir por ella”, expresó.

Familia de Ana Amelie realiza jornadas de búsqueda en el Ajusco

Lucrecia Franco, la abuela de Ana Amelí, es una mujer de la tercera edad, pero eso no le ha impedido buscar a su nieta. Día tras día, se une a las jornadas con la esperanza de reencontrarse con su amada nieta, a quien describe como una persona cariñosa, gentil, amante de la naturaleza y reservada.

Su abuela, confía en que ella está viva y afirma que la desaparición fue producto de una trampa.

“Yo quisiera tener las fuerzas de hace diez años, tal vez quisiera apoyar un poco más a mi hija, pero a veces ya no puedo”, dijo Lucrecia Franco, abuela de Ana Amelí.

Lucrecia explicó que no tiene miedo y está dispuesta a seguir apoyando a su hija en la búsqueda. Todas las noches, con lágrimas en los ojos y el corazón partido, ora por su bienestar, porque el amor de una abuela es eterno.

“¿Qué abuelita no ama a sus nietos? ¿Qué abuelita va a decir? Ya déjenlo, ya no lo busquen.Tenemos que seguir adelante hasta encontrarlos. Hasta encontrar a mi nieta”, señaló la abuela de la joven x.

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Con información de Natalye Monroy y Nily Moreno