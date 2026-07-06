Encuentran a 3 de los 6 estudiantes desaparecidos en Jalisco, esto se sabe del caso

Flor Yoselin Espinoza, José Israel Ramos y Elvira Monserrat Guzmán, estudiantes que habían sido reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta ya fueron encontrados con vida, informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Sin embargo falta por encontrar a tres jóvenes más.

Los tres estudiantes pertenecen al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco y habían sido vistos por última vez el pasado 25 de junio en la localidad de El Zancudo, municipio de Puerto Vallarta.

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¿Cuál es el estado de salud de los estudiantes encontrados?

Los tres jóvenes llegaron por sus propios medios con sus familiares y se verificó que se encontraban en buen estado de salud. Aunque ya fueron localizados, las investigaciones respecto a su caso continuarán abiertas para determinar lo que ocurrió.

¿Qué estudiantes siguen desaparecidos en Jalisco?

En Jalisco continúa la búsqueda de los estudiantes Justhin Enrique Torres Sandoval, 15 años, Jordán Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años, quienes desaparecieron desde el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, luego de asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113.

¿Por qué desaparecieron los estudiantes?

Una de las primeras líneas de investigación de la Fiscalía sobre la desaparición de los estudiantes Justin Enrique, Jordán Isaac y Christopher Alfredo es el reclutamiento para formar parte de un grupo delictivo, pero todavía se desconoce si fue forzado o voluntario.

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